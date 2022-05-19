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    • Ekonomi
    • 19.05.2022 10:01
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    • 19.05.2022 10:06
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    Motorine zam var mı? 19 Mayıs Perşembe benzin ve motorine zam mı geldi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

    Sabahın erken saatlerinden itibaren Motorine zam var mı? 19 Mayıs Perşembe benzin ve motorine zam mı geldi sorularının yanıtları yoğıun bir şekilde araştırılır oldu. Ülke genelinde araç sahibi olan milyonlarca vatandaş akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek istiyor ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilinde benzin ve motorinin ne kadar, kaç TL'ye alınacağını merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Motorine zam var mı?

    Motorine zam var mı? 19 Mayıs Perşembe benzin ve motorine zam mı geldi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Araç sahibi olan milyonlarca kişinin gözü kulağı akaryakıt zamlarına çevrildi ve yeni bir günde fiyatların ne kadar olduğu merak edildi. Benzin ve mazot fiyatları bugün ne kadar?

    BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

    NTV'nin haberine göre, benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

    İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

    İstanbul Benzin litre fiyatı: 22,84 TL

    İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.09 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı: 11.43 TL

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Ankara Benzin litre fiyatı: 22.94 TL

        Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.17 TL

        Ankara LPG litre fiyatı 11.47 TL

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir Benzin litre fiyatı: 22.95 TL

        İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.18 TL

        İzmir LPG litre fiyatı 11.18 TL

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 112,06 DOLAR

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 112,06 dolardan işlem görüyor.

        Dün 115,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 112,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,06 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki yükselişte, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesiyle talebin toparlanacağı beklentileri etkili oldu.

        Salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'da bugün de karantina bölgeleri dışında vakaya rastlanmadı. Şehir yönetimi dün 16 ilçede, karantinaya alınan ve kapalı devre salgın koruma tedbirlerinin uygulandığı bölgeler dışında yayılmanın kesildiği, "sosyal sıfır Kovid" hedefine ulaşıldığını bildirmişti.

        Son 14 günde yeni vaka kaydedilmeyen "düşük riskli" bölgelerde alışveriş merkezleri, süpermarketler, restoranlar, berberler ve diğer işletmeler, 15 Mayıs'tan itibaren yeniden açılmıştı.

            Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 445 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 533 bin varil artacağı yönündeydi.

            Stoklardaki azalış öngörüsü, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

            ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

            Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde, özellikle Macaristan'ın karşı çıkması nedeniyle hala uzlaşma sağlayamaması ise fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

            Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan yeni yaptırım paketinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Petrol ambargosu eğer kabul edilirse Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek." ifadesini kullanmıştı.

            Brent petrolde teknik olarak 113,22 ile 114,31 dolar aralığının direnç, 111,47 ile 110,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Ekonomi Motorine zam var mı? 19 Mayıs Perşembe benzin ve motorine zam mı geldi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...
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