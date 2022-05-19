Motorine zam var mı? 19 Mayıs Perşembe benzin ve motorine zam mı geldi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Araç sahibi olan milyonlarca kişinin gözü kulağı akaryakıt zamlarına çevrildi ve yeni bir günde fiyatların ne kadar olduğu merak edildi. Benzin ve mazot fiyatları bugün ne kadar?
BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?
NTV'nin haberine göre, benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Benzin litre fiyatı: 22,84 TL
İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.09 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 11.43 TL