İstanbul'da otel doluluk oranı yüzde 90'ı aştı! Akın akın geliyorlar... Pandeminin etkisi silindi

Türk turizm sektörü parlak günlerine geri dönüyor. Pandemi döneminde en ağır yarayı alan İstanbul, yeniden şaha kalkıyor. Yabancı turistin büyük ilgi gösterdiği ilde oda dolulukları mayısın ilk iki haftası yüzde 90'ları buldu. Turist sayısında en yüksek rakamların yakalandığı 2019 yılının doluluk oranları ve oda fiyatları aşıldı.
Mayıs 2019'da 5 yıldızlı otellerin oda dolulukları yüzde 65'lerde, fiyatlar ise 110 euro bandından seyrederken, bu yıl mayıs sonunda dolulukların yüzde 80'i aşması, fiyatların ise euro bazında yüzde 50 artması bekleniyor. Hali hazırda Boğaz hattı otellerde gecelik oda fiyatları 200 euroyu aştı.
Taksim, Sultanahmet ve Levent'te 5 yıldızlı otellerin gecelik oda fiyatları 120 ila 200 euro arasında seyrediyor. Son iki yılda 30-40 euroya kadar gerileyen 3-4 yıldızlı otellerin gecelik oda fiyatları ise 70 ila 90 euroya çıktı.
Herhangi bir aksilik oluşmazsa temmuzağustos aylarında dolulukların yüzde 90'ı da aşması öngörülürken, 3-4 yıldızlı otellerin oda fiyatlarının euro bazında yüzde 50 artması bekleniyor. Böylece 2019 yılının hem doluluk hem de fiyat bazında aşılacağını belirten sektör oyuncuları, "İstanbul pandeminin izlerini sildi" diyor.