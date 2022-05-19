İstanbul'da otel doluluk oranı yüzde 90'ı aştı! Akın akın geliyorlar... Pandeminin etkisi silindi





DOLULUK YÜZDE 90'I BULDU

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, mayıs ayında 2019 yılı doluluklarının yakalanacağını söyledi. Eresin, "İstanbul otellerinde yoğun bir bayram dönemini geride bıraktık. Geçen yılın son aylarında ve bu yılın ilk aylarında yükselişe geçerek yüzde 70'leri bulan ortalama doluluklar, bayram döneminde yüzde 85-90'lara ulaştı. Şu anda bayram dönemine göre daha sakin bir süreç var. Dönemsel olarak iniş çıkışlar yaşanıyor. Mayıs ayında 2019 doluluklarını yakalayacağız hatta aşacağız gibi görünüyor" dedi. Temmuz, ağustos ve eylül ayı ortalarını kapsayan dönemde ortalama dolulukların yüzde 85-90'lar düzeyine gelmesini beklediklerini anlatan Eresin, talebin güçlü olduğunu ekledi.