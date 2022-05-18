🔔65 milyon Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları millipiyangoonline.com'da

Şans oyunu severler tarafından çılgın sayısal loto sonuçları araştırılmaya başladı. Bugün devreden ikramiye 65.250.327 TL olarak açıklandı. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki,18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 65 milyon Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı!
18 MAYIS ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Bir önceki çekiliş Pazartesi günü yapılmıştı.
Son olarak devreden ikramiye 34.525.988 TL tutarında olmuştu. Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.