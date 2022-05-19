Finans merkezine yüzde 75 vergi avantajı: Hedef 10 yılda dünyada ilk 10'a girmek!

İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) kurulmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindi. AK Parti ve ilgili kurumların uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı yasa teklifi hazırlandı. Teklifin önümüzdeki ay TBMM'ye sunulması ve tatilden önce yasalaştırılması hedefleniyor.
EN GÜVENLİ YER OLACAK
İFM'nin faaliyete geçmesi ile birlikte yatırımcılardan büyük ilgi göreceği hesap ediliyor. AK Parti kurmayları, "Pandemi sonrasında tedarik zinciri kırıldı. Uzakdoğu cazibesini kaybetti. Rusya-Ukrayna savaşı da buna eklenince İFM çok avantajlı bir hale geldi. Yatırımcı güvenli bir liman arar. Türkiye'nin pandemi ve savaş sonrası pozisyonu ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koydu" değerlendirmesi yaptı.
İFM'nin faaliyete geçmesi ile birlikte çekeceği sermayenin ne kadar olacağı ile ilgili de hesaplamalar yapılıyor. İlk etapta yıllık 15 milyar dolarlık iş hacmi olacağı düşünülüyor. Finans merkezi bölgesindeki altyapı ve üst yapı Varlık Fonu tarafından kurulan bir şirket tarafından yürütülecek. Merkezde katılımcıların faaliyetlerine ilişkin işlemler ise "Tek Durak Büro"lar tarafından gerçekleştirilecek. Bu bürolar, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yönetilecek.