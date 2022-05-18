Mecliste, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yapılacak yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde talep ettiği artış maddesi görüşüldü.

İSPARK saat ücretleri ne kadar oldu? İSPARK otopark ücretleri, abonelik ücretleri kaç TL oldu? İSPARK'a zam geldi mi 2022?