Bakan Kurum ilk kez duyurdu: Ağustosta yeni TOKİ projesi geliyor

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ AĞUSTOS'TA MÜJDELEYECEK"

Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışını bire bir takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir paket açıkladı. Maliye Bakanlığımız bankalarla birlikte bir çalışma yapıyor. Burada da fahiş fiyat artışlarını bire bir takip ediyoruz. Kentsel dönüşümle alakalı projeleri yarım kalmış firmalara da destek paketini açıkladık. Kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce Hazine Maliye Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız, genel başkan yardımcılarımızla, belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz.

Bunu sayın Cumhurbaşkanımız yakında açıklayacaktır. Yereldeki talepleri de dikkate alarak bu proje gerçekleşecek. Tüm dünyada tedarik zincirinde bozulma oldu, tarihte görülmemiş enflasyonlar yaşandı tüm dünyada. Konut maliyetleri bu noktada arttı. Biz maliyetleri düşürecek, sektör ve vatandaşımıza daya uygun şartlarda konut ve erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız. TOKİ ile konut ürettik. 15-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Ağustos ayında sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız.