Bakan Kurum ilk kez duyurdu: Ağustosta yeni TOKİ projesi geliyor

"KONUT FİYATLARI NORMALLEŞECEK"

Sosyal konutta geçen sene 100 bin açıkladık. İnşallah bu sene rekor bir rakam açıklayacağız. Konut fiyatları normalleşecek. Biz normalleşmesi adına devlet olarak yapılması gereken her türlü müdahaleyi yapacağız. Maliyetleri düşürmek için gerekli olan her türlü katkıyı özel sektörümüze, vatandaşımıza vereceğiz. Konut edindirme amacıyla her projeye destek vereceğiz. Konutu sadece konut imarlı yerlere yapacağız. Orası boş hadi gidelim yapalım diye bir şey olamaz. KDV , vergi, resim harç muafiyeti uygulayacağız.

