Bakan Kurum ilk kez duyurdu: Ağustosta yeni TOKİ projesi geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu. Gündemin sıcak tartışma konularından biri olan Atatürk Havalimanı'nda tek pistin kalacağını söyleyen Bakan Kurum, konut fiyatlarının normalleşeceğini ve hammadde fiyatlarının düşeceğini belirtti. Yeni bir müjdenin olacağını belirten Kurum şu ifadeleri kullandı:
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ YENİ PROJEYİ AÇIKLAYACAK"
TOKİ özel bütçeli bir kuruluş, yapmış olduğumuz bütün sosyal konutlarda vatandaşımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesi için sübvanse ediyoruz. Vatandaşımız aidat öder gibi taksitle ev sahibi oluyor. İnşallah yakın zamanda sayın Cumhurbaşkanımız yeni projeyi açıklayacak. Tamamen özel bütçe kaynaklarıyla yapıyoruz. Hazine'den bu noktada 1 kuruş çıkmıyor. 10 milyarı aşkın maliyetle vatandaşımıza, milletimize bu alanları armağan ediyoruz.
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ AĞUSTOS'TA MÜJDELEYECEK"
Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışını bire bir takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir paket açıkladı. Maliye Bakanlığımız bankalarla birlikte bir çalışma yapıyor. Burada da fahiş fiyat artışlarını bire bir takip ediyoruz. Kentsel dönüşümle alakalı projeleri yarım kalmış firmalara da destek paketini açıkladık. Kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce Hazine Maliye Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız, genel başkan yardımcılarımızla, belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz.
Bunu sayın Cumhurbaşkanımız yakında açıklayacaktır. Yereldeki talepleri de dikkate alarak bu proje gerçekleşecek. Tüm dünyada tedarik zincirinde bozulma oldu, tarihte görülmemiş enflasyonlar yaşandı tüm dünyada. Konut maliyetleri bu noktada arttı. Biz maliyetleri düşürecek, sektör ve vatandaşımıza daya uygun şartlarda konut ve erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız. TOKİ ile konut ürettik. 15-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Ağustos ayında sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız.