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    • Ekonomi
    • 18.05.2022 23:22
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    • 18.05.2022 23:24
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    İSPARK'a zam geldi mi 2022? İSPARK saat ücretleri ne kadar oldu? İSPARK otopark ücretleri, abonelik ücretleri kaç TL oldu?

    İSPARK ücretleri hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildiği bilgisi paylaşıldı. Peki, İSPARK'a zam geldi mi 2022? İSPARK saat ücretleri ne kadar oldu? İSPARK otopark ücretleri, abonelik ücretleri kaç TL oldu? İşte son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    İSPARK’a zam geldi mi 2022? İSPARK saat ücretleri ne kadar oldu?

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi. Peki, İSPARK'a zam geldi mi 2022? İSPARK saat ücretleri ne kadar oldu? İSPARK otopark ücretleri, abonelik ücretleri kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    İSPARK ÜCRETLERİNE KAÇ TL ZAM GELDİ?

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi.

    İBB Meclisi mayıs ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

        Mecliste, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yapılacak yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde talep ettiği artış maddesi görüşüldü.

        Oylamada, ücret tarifesine yüzde 25 zam yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Ekonomi İSPARK'a zam geldi mi 2022? İSPARK saat ücretleri ne kadar oldu? İSPARK otopark ücretleri, abonelik ücretleri kaç TL oldu?
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