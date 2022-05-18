İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi. Peki, İSPARK'a zam geldi mi 2022? İSPARK saat ücretleri ne kadar oldu? İSPARK otopark ücretleri, abonelik ücretleri kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
İSPARK ÜCRETLERİNE KAÇ TL ZAM GELDİ?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi.
İBB Meclisi mayıs ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.