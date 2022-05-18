Bugün evde bakım maaşı yattı mı? 18 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! E - Devlet SMS sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği evde bakım maaşları, her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Bu hafta başından itibaren evde bakım maaşları yatırılmaya başlandı. Peki, 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte konu hakkında merak edilenler!
EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında evde bakım maaşlarının 15 Mayıs Pazar günü itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.