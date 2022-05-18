Bugün evde bakım maaşı yattı mı? 18 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! E - Devlet SMS sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği evde bakım maaşları, her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Bu hafta başından itibaren evde bakım maaşları yatırılmaya başlandı. Peki, 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte konu hakkında merak edilenler!