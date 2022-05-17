Almanya'da 1962'den bu yana en yüksek fiyat artışı gerçekleşerek enflasyonda tarihi zirve yaşandı





ENFLASYON YÜKSELİYOR BÜYÜME DÜŞÜYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya- Ukrayna savaşının enerji ve emtia fiyatlarını artırması nedeniyle AB genelinde ekonomik büyüme beklentisini düşürürken, enflasyon beklentisini yükseltti. AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2022 İlkbahar" raporunda, AB ve Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 2.7, 2023'te yüzde 2.3 büyüyeceği öngörüldü. AB Komisyonu'nun bir önceki "Kış" raporunda ise AB ekonomisinin 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2.8 büyüyeceği tahmin edilmişti. Euro Bölgesi'nin de 2022 büyümesi yüzde 4, 2023 için de yüzde 2.7 olarak belirlenmişti. AB Komisyonu, Euro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini ise 2022 için yüzde 3.5'ten 6.1'e, 2023 için de yüzde 1.7'den 2.7'ye yükseltti. AB için de enflasyon öngörüsü 2022 için yüzde 3.9'dan 6.8'e, 2023 için de yüzde 1.9'dan 3.2'ye çıkarıldı.





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