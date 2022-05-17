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    • Ekonomi
    • 17.05.2022 09:10
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    • 17.05.2022 09:12
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    17 Mayıs TOKİ müzayede açık artırma emlakmuzayede.com.tr CANLI İZLE! TOKİ 39 ilde 105 konut - 189 iş yeri açık artırma isim listesi!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini 17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacağını duyurdu. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr)  teklif verilebilecek. Peki, TOKİ 39 ilde 105 konut - 189 iş yeri açık artırma ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler ve emlak müzayede canlı izle linki!

    takvim.com.tr
    17 Mayıs TOKİ müzayede açık artırma emlakmuzayede.com.tr CANLI İZLE! TOKİ 39 ilde 105 konut - 189 iş yeri açık artırma isim listesi!

    TOKİ, 17 - 18 Mayıs tarihlerinde 105 konut ve 189 iş yerini açık artırma ile satacağını duyurmuştu. Peki, TOKİ 39 ilde 105 konut - 189 iş yeri açık artırma ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler ve emlak müzayede canlı izle linki!

    TOKİ, 39 İLDE 105 KONUT VE 18 İLDE 189 İŞ YERİNİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞA SUNUYO

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini 17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

    Alıcılar konutlara, %50 peşinat 120 ay vade ile iş yerlerine ise %25, %50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek.

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    AÇIK ARTIRMALAR BUGÜN!

    Açık artırmalar 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba 2022 günlerinde saat 10.30'da yapılacak.

    Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

        AÇIK ARTIRMALAR NEREDE VE NASIL YAPILACAK?

        Alıcılar, Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Denizli, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 50 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek.



        Ayrıca, Ağrı, Bolu, Burdur, Çorum, Düzce, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Mersin, Muş, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 veya 50 peşinat ile 120 ay vadeyle alınabilecek.

        Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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        Haberler Ekonomi 17 Mayıs TOKİ müzayede açık artırma emlakmuzayede.com.tr CANLI İZLE! TOKİ 39 ilde 105 konut - 189 iş yeri açık artırma isim listesi!
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