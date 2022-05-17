3600 ek göstergede son dakika! Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Yatırım, istihdam, büyüme de esas yatırım insana olandır. Üretim gücünün artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Bilişim endüstrisi çağına dönüyoruz.