Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.05.2022 11:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2022 11:15
    ABONE OL

    3600 ek göstergede son dakika! Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız

    Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız" dedi. Öte yandan Bilgin, "Emeklilerin durumu ve kamu çalışanlarının durumu ile ilgili açıklamayı haziran sonunda yapacağız." şeklinde konuştu.

    Bakan Bilgin’den flaş 3600 ek gösterge açıklaması

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

    Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

    Yatırım, istihdam, büyüme de esas yatırım insana olandır. Üretim gücünün artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Bilişim endüstrisi çağına dönüyoruz.

    Burada uygulamaya soktuğumuz proje istihdam garantili olacak. Türkiye'nin bütün sanayi bölgelerinde istihdam projeleri başlatacağız.

    Bu programlarla Sanayinin istihdam kabiliyetini çoğaltacağız. Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorundayız, çalışanlarımıza sahip çıkıyoruz ve koruyoruz.
        Marmara Denizi’nde hayat var
        Haberler Ekonomi 3600 ek göstergede son dakika! Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız
            SON DAKİKA