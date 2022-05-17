Sigorta primlerindeki artışın maliyetleri hakkında Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz açıklama yaptı

Sigorta şirketlerinin trafik sigortasındaki yükünün hafifletilmesi için önerilerde bulunan Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Kasım Yılmaz, "Sigorta primlerinde uygulanan tavan primin artış hızı ile maliyetlerdeki artışların aynı oranda olmaması, asgari ücretteki artışın aynı oranda bedeni hasar rakamlarını yükseltmesi ve dışarıdan alınan hizmetlerin enflasyon kadar artış göstermesi ile şirketlerin yatırım gelirlerinin enflasyonun çok altında kalması, sektörü trafik sigortasında zarara uğratmaktadır. Trafik sigortalarında sigortalıların alımda çok zorlanmaması ve sigorta şirketlerinin de ek destekler ile büyük zararlar etmemesi için birtakım önerilerimiz var" dedi. Trafik sigortalarında uygulanan tavan prime son verilmesi veya tavan primin aylık olarak açıklanan enflasyon oranı kadar artırılması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:
'GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'
"Enflasyondaki ve kurdaki yükseliş ile asgari ücret gibi maliyetlerdeki artış özellikle trafik sigortalarında yüzde 100'e yaklaşan maliyet artışlarına sebep oldu. Ne yazık ki bu maliyet artışları belli bir döneme yayılmadan bir/iki ay içinde şirketlerin maliyetlerine yansıdı. Kısa sürede şirketlerin maliyetlerinde yüzde 100'e yaklaşan oranda artışlar olurken; trafik sigortalarında 2022'nin Ocak ayında yüzde 1.25, Şubat ayında yüzde 21.5, Mart ayında yüzde 1.5 ve Nisan ayında yüzde 1.5 olmak üzere ilk 4 ay için sadece yüzde 25.75 oranında artış olmuştur. Trafik sigorta primlerine uygulanan tavan kısıtı nedeniyle primlerin sadece yüzde 25.75 oranında artırılabildiği göz önüne alındığında sigorta şirketlerinin zarar etmemesi imkansız gibidir. Dolayısı ile trafik sigortalarında ya tavan uygulamasına son verilmeli ya da tavan primler aylık olarak açıklanan enflasyona endekslenerek prim seviyesi artırılmalı."