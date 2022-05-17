Sigorta primlerindeki artışın maliyetleri hakkında Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz açıklama yaptı





'GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

"Enflasyondaki ve kurdaki yükseliş ile asgari ücret gibi maliyetlerdeki artış özellikle trafik sigortalarında yüzde 100'e yaklaşan maliyet artışlarına sebep oldu. Ne yazık ki bu maliyet artışları belli bir döneme yayılmadan bir/iki ay içinde şirketlerin maliyetlerine yansıdı. Kısa sürede şirketlerin maliyetlerinde yüzde 100'e yaklaşan oranda artışlar olurken; trafik sigortalarında 2022'nin Ocak ayında yüzde 1.25, Şubat ayında yüzde 21.5, Mart ayında yüzde 1.5 ve Nisan ayında yüzde 1.5 olmak üzere ilk 4 ay için sadece yüzde 25.75 oranında artış olmuştur. Trafik sigorta primlerine uygulanan tavan kısıtı nedeniyle primlerin sadece yüzde 25.75 oranında artırılabildiği göz önüne alındığında sigorta şirketlerinin zarar etmemesi imkansız gibidir. Dolayısı ile trafik sigortalarında ya tavan uygulamasına son verilmeli ya da tavan primler aylık olarak açıklanan enflasyona endekslenerek prim seviyesi artırılmalı."

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