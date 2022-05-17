Düşük faizli kredi paketini duyar duymaz 60 bin fırsatçı fiyatları arttırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli kredi açıklamasının ardından bazı fırsatçılar konutlara bir gecede yüz binlerce lira zam yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 60 bin vurguncu tespit etti. Vurguncu listesindekiler tüketici hakları ve vergi boyutuyla incelemeye alındı. Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde vergi dairesi başkanları da emlak odaları ile işbirliği yaparak fahiş fiyatlara karşı inceleme başlattı.
SATIŞLAR İPTAL OLDU
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul'da sadece bir tapu dairesinde 3 bin 500 harç işleminin iptal edildiğine dikkat çekerek, "Vatandaş evini istediği fiyata satar ancak sabah 1.5 milyon olan daireyi öğlen 2 milyon liraya çıkarmak ahlaki değil. Faizlerin düşürüldüğü sabah bu tabloyla karşılaştık. Aynı gün tapudayken 300- 500 bin lira fazla isteyen, imza atmayan satıcılarla karşılaşıldı. Harç yatırılmış, tapuda imzaya gidilmiyor, işlemler iptal ediliyor. Alıcı mağdur oluyor. Ekonomiyi baltalamaya kimsenin hakkı yok. Biz de oda olarak vergi daireleri ile işbirliği yaparak fahiş fiyat artışına gidenleri portföyümüze almayacağız. Müteahhitler, ev sahipleri ile bir araya geleceğiz."
ŞERH KONULSUN
Emlakçı odaları, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, satış sözleşmesi yapıldıktan sonra vazgeçilemeyeceği yönünde şerh konulmasını talep etti. Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam da "Vergi dairesiyle işbirliğiyle yapıyoruz. Ankara'da fahiş fiyata giden müteahhitleri, ev sahiplerini tespit ediyoruz. Müteahhit 1.5 ay önce 1 milyon lira olan daireyi 3 milyon liraya çıkardıysa bunun vergilendirme tarafına da bakılacak" dedi.