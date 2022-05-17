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    • Ekonomi
    • 17.05.2022 15:11
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    • 17.05.2022 15:11
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    Mazota zam var mı? 17 Mayıs motorine (mazot) zam gelecek mi? 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum!

    Güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişim benzin ve motorine gelen zamlarla birlikte ortaya çıkıyor. Son olarak benzinde 1 lira 70 kuruş bir fiyat artışı yaşandı. Vatandaşlar Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatlarına haberimizde yer verdik. Mazota zam var mı? 17 Mayıs motorine (mazot) zam gelecek mi? 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum!

    takvim.com.tr
    Mazota zam var mı? 17 Mayıs motorine mazot zam gelecek mi?

    Türkiye'deki araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber geldi. Araç sahipleri güncel zamlı akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Mazota zam var mı? 17 Mayıs motorine (mazot) zam gelecek mi? 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum!

    MOTORİNE BENZİNE ZAM VE İNDİRİM HABERLERİ SON DAKİKA

    Brent petrol fiyatı 110 dolar seviyesine gerilerken varil fiyatındaki bu düşüş benzinde indirim beklentisini doğuruyor. Bu noktada akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri takip edilirken araç sahipleri benzin fiyatı düşecek mi? sorusuna da yanıt arıyor.

    Dün benzinde 1 lira 70 kuruş bir fiyat artışı yaşandı.

    Enerji analisti Louise Dickson ''Bir AB ambargosu, tam olarak yürürlüğe girdiği takdirde, Rus petrolü yaklaşık 3 milyon varilini düşebilir. Bu da tamamen kesintiye uğrayacak ve nihayetinde küresel ticaret akışlarını değiştirecek ve piyasayı tetikleyecektir. Panik ve aşırı fiyat dalgalanma mümkün" dedi.

    İşte güncel rakamlar...

    İSTANBUL

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,84 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,84 TL

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,05 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,03 TL

        İZMİR

        İzmir'de benzin litre fiyatı 22,95 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı 22,14 TL

        ANKARA

        Ankara'da benzin litre fiyatı 22,93 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı 22,13 TL

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 114,04 DOLAR

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 114,04 dolardan işlem görüyor.

        Dün 114,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 114,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 114,04 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,64 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki kısmi düşüşte, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma sağlayamaması etkili oldu.

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinde anlaşmaya varılamadığını, petrol yasağı konusunda oy birliği zorluğuyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

        AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılmasını da içeren 6. yaptırım paketi taslağını göndermişti. Bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapan AB Komisyonu, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı.

        Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.

        Çin ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik büyümeye yönelik kaygıları artırması da fiyatları baskılamaya devam ediyor.

        Çin'de dün açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte küçüleceği endişelerini artırmasının ardından ABD'de New York Fed imalat endeksi de mayısta eksi 11,6'ya gerileyerek sektörde daralmaya işaret etti.

        Söz konusu endişelere karşın Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının bölgesel de olsa gerilemesi iyimserliğin artmasını sağladı.

        Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki kısıtlamaların, haziran başında kaldırılması hedefleniyor.

        Başkent Pekin'de ise ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler devam ediyor.

        Brent petrolde teknik olarak 114,63 ile 115,34 dolar aralığının direnç, 113,92 ile 113,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi Mazota zam var mı? 17 Mayıs motorine (mazot) zam gelecek mi? 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum!
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