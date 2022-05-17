0.89 - 0.99 konut kredisi veren bankalar hangileri? 0.99 konut kredisi başladı mı, ne zaman?0. 89 - 0.99 konut kredisi hesaplama tablosu!

0,89 ve 0,99 konut kredisi kampanyası hakkında aramalar hız kazandı. 0,89 ve 0,99 konut kredisi kampanyası kamu bankaları tarafından başlatılacak. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 0,89 ve 0,99 konut kredisine başvuru yapılabilecek. Konut kredisinden yararlanmak isteyenler kampanyanın başlayıp başlamadığını merak edip araştırıyor. Peki, 0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 0.89 - 0.99 konut kredisi kampanyası hangi bankalar tarafından verilecek? İşte merak edileneler ve 0. 89 - 0.99 konut kredisi hesaplama tablosu!
YENİ DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
0,89 ve 0,99 konut kredisi kampanyası kamu bankaları tarafından başlatılacak. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 0,89 ve 0,99 konut kredisine başvuru yapılabilecek.
0,89 VE 0,99 KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI?
Kamu bankaları tarafından konut kredisi kampanyası henüz başlatılmadı. Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...
0,89 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI
İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankasına satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. İkinci paketin konut değeri 2 milyon liraya kadar olacak. 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin amacı döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik ediyor.