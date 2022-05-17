Etiketlerde 'küçük yazı' ve 'yarım kilo' aldatmacası pazarlara da geldi

Marketlerdeki etiket oyunu pazarlara sıçradı. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pazar tezgahlarındaki etiketlere 50, 75 kuruş gibi küsuratların daha küçük yazıldığını, bunun yasak olduğunu belirterek, "Örneğin etikette 4,50 lira yazıyor. 50 kuruşu, 4 liradan daha küçük yazıyorlar. Burada ilk görünen, büyük yazılan rakam ürün fiyatında geçerli. Vatandaş 4 liradan satın almıyorsa şikayet edebilir. Pazarcı etikete büyük yazdığı rakama ürünü satmak zorunda" diye konuştu. Pazar tezgahlarında yasak olmasına rağmen ürün etiketlerinde 'yarım kilo' ifadesinin de sıkça kullanıldığını dile getiren Gündüz, "Bu yasak. Etiketi çekip hakem heyetine başvurulduğunda yapılan inceleme sonrası satıcıdan tahsil edilecek para, tüketiciye iade edilebilir. CİMER ya da Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayet edilebilir" dedi.
MOTOBİKE İSTANBUL'A QUICK İMZASI
MESSE Frankfurt İstanbul'un organizasyonuyla gerçekleşen bisiklet, motosiklet ve motosiklet aksesuarları fuarı Motobike İstanbul 2022, 4 günlük bir maratonun ardından sona erdi. 91 bin 672 ziyaretçinin katıldığı fuarın sigorta sponsoru olan Quick Sigorta, etkinlikleriyle organizasyona damgasını vurdu. Motobike İstanbul 2022'nin açılış gününde Messe Frankfurt İstanbul tarafından fuara verdiği katkılardan ötürü ödül plaketine layık görülen Quick Sigorta, Türkiye Motosiklet Platformu'nun 'Motosiklet Sigortası Sektöründeki Başarı ve Çözümler' kapsamındaki ödülün de sahibi oldu. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Bu ödüle layık görüldüğümüz için çok gururluyuz. Bir süre fuara ara verilmişti, bu yıl yapılacağını duyduğumuzda hemen yerimizi almak istedik. Çünkü bu bizim için motosikletçilerle beraber olma ve onları anlayabilme fırsatı. Maher Holding şirketimiz Corpus Sigorta da motosiklet alanında destek veriyor" diye konuştu. Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da "Geçtiğimiz günlerde Antalya'da sigortacılık sektörünü buluşturan fuarda yer almıştık. Motobike İstanbul 2022'de de Quick Sigorta olarak yer almak mutlu etti" dedi.
'KİŞİSEL İHTİYAÇLARI GÖZETMEK ÖNEM KAZANDI'
Günümüzde tüm sektörler yeni ihtiyaçlar paralelinde şekillenerek gelişiyor. Herkes için aynı teminatları sunan ve tek bir model üzerinden ilerleyen sigortacılık anlayışının geçmişe karıştığını savunan Ray Sigorta, yeni reklam filminde, işyerinin ihtiyaçlarıyla aynı 'kafada' olmayan bir çalışanı, araba alırken 'açıkta kalan' bir esnafı ve evine pek de 'oturmayan' bir koltuk sipariş eden ev sahibini, esprili bir dille anlatıyor. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, reklam filmi ile ilgili şöyle konuştu: "Sigortacılık artık tek tip ürünle rekabetin ötesinde. Kişilerin ihtiyaçlarını gözetmek, doğru kapsamla öneri sunmak ve doğru fiyatlama yapmak önem kazandı. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri piyasa dinamiklerine uygun olacak şekilde değerlendiriyoruz. Herkese aynı ürünü önermek yerine, belirli ihtiyaçların farklılaştığı grupları hedefleyebiliyor ve daha fazla kişiye ulaşarak fark yaratıyoruz. Bu bakış açımız doğrultusunda hazırladığımız filmimizde 'Ne eksik ne fazla tam da ihtiyacınıza göre bir sigorta için #buRAYa' diyoruz."