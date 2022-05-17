Etiketlerde 'küçük yazı' ve 'yarım kilo' aldatmacası pazarlara da geldi





FIRSATÇILIĞA MÜSAMAHA YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörü ile bir araya geldi. Bakan Nebati, "Enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımlar için kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. İyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizi, stokçuluğa ve fırsatçılığa müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik" dedi.



KİRALARKEN DİKKAT!

Piyasadaki kiralık konut fiyatlarındaki artışlar ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Bazı ev sahipleri mevcut kiracısını çıkarma peşine düşerken, evini yeni kiraya verecekler de tahliye taahhütnamesi istemeye başladı. Son zamanlarda pek çok ev sahibi evi kiralarken kiracıları 'tahliye taahhütnamesi' imzalamaları için zorluyor. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, "Tahliye taahhütnamesi kiracıyı hızlıca tahliye edebilmenin bir yolu. Bu nedenle kiracıya sözleşme başlangıcında imzalatılıyor. Ancak Yargıtay sözleşme içeriğinde yer alan ve sözleşme ile aynı gün imzalatılan tahliye taahhüdünü geçerli kabul etmiyor" dedi. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan da, vatandaşlara, "Boş olan sözleşmeyi imzalamayın" uyarısı yaptı.



KOCAELİ KİTAPLA BULUŞTU

Türkiye'nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 2 yılın ardından kapılarını açtı. 12. Kocaeli Kitap Fuarı, 14-22 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK'nın yanı sıra toplam 673 etkinlikle kitap tutkunlarına tekrar 'merhaba' dedi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın bu yılki teması, edebiyatın temel taşlarından biri olan 'şiir' olarak belirlendi. Sanatedebiyat ve fotoğraf sanatı dalında çok sayıda esere ve sayısız ödüle sahip Prof. Dr. Nurullah Genç, fuarın onur konuğu olacak.



GİZLİ AYIPTA ZAMAN AŞIMI YOK

Bursa'da bir işadamının aldığı sıfır otomobil 3 yıl sonra seyir halindeyken aniden stop etti. Motor bloğunun pistonların vurması sonucu iki yerden delindiği belirlendi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da şu kararı verdi: "Motor arızasının üretim kaynaklı olduğu, gizli ayıp nedeniyle davalının ağır kusurlu olduğu ve ayıbın hile ile gizlendiğinin kabulü gerekmekte. Gizli ayıp nedeniyle davalının ağır kusurlu olması durumunda, ağır kusur veya hile ile ayıbın tüketiciden gizlenmesi halinde zaman aşımı süresinden yararlanılması mümkün değildir."



YAYLA'NIN ARZINA 2.6 KAT TALEP

Yayla Agro Gıda'nın halka arz sonuçları açıklandı. Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 11-12-13 Mayıs'ta gerçekleştirilen halka arz için bireysel ve kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların toplamda 2.64 katına denk gelen 187 milyon 667 bin 736 TL nominal değerli pay talebi geldi. Yayla Agro Gıda'nın 12,50 TL fiyatla halka arz edilen toplam 71 milyon TL nominal değerli payların tamamının satılmasıyla halka açıklık oranı yüzde 15.02, halka arz büyüklüğü 887 milyon 500 bin TL oldu. Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, "Artık halka açık ve çok ortaklı bir şirketiz" dedi.

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