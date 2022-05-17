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    Etiketlerde 'küçük yazı' ve 'yarım kilo' aldatmacası pazarlara da geldi

    Etiketlerdeki ‘küçük yazı’ ve ‘yarım kilo’ aldatmacası pazarlara taşındı. Yetkililer de tüketiciyi uyardı: Bunlar yasak, para iadesi alabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz 17 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Etiket oyunu

    Marketlerdeki etiket oyunu pazarlara sıçradı. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pazar tezgahlarındaki etiketlere 50, 75 kuruş gibi küsuratların daha küçük yazıldığını, bunun yasak olduğunu belirterek, "Örneğin etikette 4,50 lira yazıyor. 50 kuruşu, 4 liradan daha küçük yazıyorlar. Burada ilk görünen, büyük yazılan rakam ürün fiyatında geçerli. Vatandaş 4 liradan satın almıyorsa şikayet edebilir. Pazarcı etikete büyük yazdığı rakama ürünü satmak zorunda" diye konuştu. Pazar tezgahlarında yasak olmasına rağmen ürün etiketlerinde 'yarım kilo' ifadesinin de sıkça kullanıldığını dile getiren Gündüz, "Bu yasak. Etiketi çekip hakem heyetine başvurulduğunda yapılan inceleme sonrası satıcıdan tahsil edilecek para, tüketiciye iade edilebilir. CİMER ya da Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayet edilebilir" dedi.



    MOTOBİKE İSTANBUL'A QUICK İMZASI
    MESSE Frankfurt İstanbul'un organizasyonuyla gerçekleşen bisiklet, motosiklet ve motosiklet aksesuarları fuarı Motobike İstanbul 2022, 4 günlük bir maratonun ardından sona erdi. 91 bin 672 ziyaretçinin katıldığı fuarın sigorta sponsoru olan Quick Sigorta, etkinlikleriyle organizasyona damgasını vurdu. Motobike İstanbul 2022'nin açılış gününde Messe Frankfurt İstanbul tarafından fuara verdiği katkılardan ötürü ödül plaketine layık görülen Quick Sigorta, Türkiye Motosiklet Platformu'nun 'Motosiklet Sigortası Sektöründeki Başarı ve Çözümler' kapsamındaki ödülün de sahibi oldu. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Bu ödüle layık görüldüğümüz için çok gururluyuz. Bir süre fuara ara verilmişti, bu yıl yapılacağını duyduğumuzda hemen yerimizi almak istedik. Çünkü bu bizim için motosikletçilerle beraber olma ve onları anlayabilme fırsatı. Maher Holding şirketimiz Corpus Sigorta da motosiklet alanında destek veriyor" diye konuştu. Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da "Geçtiğimiz günlerde Antalya'da sigortacılık sektörünü buluşturan fuarda yer almıştık. Motobike İstanbul 2022'de de Quick Sigorta olarak yer almak mutlu etti" dedi.



    'KİŞİSEL İHTİYAÇLARI GÖZETMEK ÖNEM KAZANDI'
    Günümüzde tüm sektörler yeni ihtiyaçlar paralelinde şekillenerek gelişiyor. Herkes için aynı teminatları sunan ve tek bir model üzerinden ilerleyen sigortacılık anlayışının geçmişe karıştığını savunan Ray Sigorta, yeni reklam filminde, işyerinin ihtiyaçlarıyla aynı 'kafada' olmayan bir çalışanı, araba alırken 'açıkta kalan' bir esnafı ve evine pek de 'oturmayan' bir koltuk sipariş eden ev sahibini, esprili bir dille anlatıyor. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, reklam filmi ile ilgili şöyle konuştu: "Sigortacılık artık tek tip ürünle rekabetin ötesinde. Kişilerin ihtiyaçlarını gözetmek, doğru kapsamla öneri sunmak ve doğru fiyatlama yapmak önem kazandı. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri piyasa dinamiklerine uygun olacak şekilde değerlendiriyoruz. Herkese aynı ürünü önermek yerine, belirli ihtiyaçların farklılaştığı grupları hedefleyebiliyor ve daha fazla kişiye ulaşarak fark yaratıyoruz. Bu bakış açımız doğrultusunda hazırladığımız filmimizde 'Ne eksik ne fazla tam da ihtiyacınıza göre bir sigorta için #buRAYa' diyoruz."



        FIRSATÇILIĞA MÜSAMAHA YOK
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörü ile bir araya geldi. Bakan Nebati, "Enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımlar için kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. İyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizi, stokçuluğa ve fırsatçılığa müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik" dedi.

        KİRALARKEN DİKKAT!
        Piyasadaki kiralık konut fiyatlarındaki artışlar ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Bazı ev sahipleri mevcut kiracısını çıkarma peşine düşerken, evini yeni kiraya verecekler de tahliye taahhütnamesi istemeye başladı. Son zamanlarda pek çok ev sahibi evi kiralarken kiracıları 'tahliye taahhütnamesi' imzalamaları için zorluyor. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, "Tahliye taahhütnamesi kiracıyı hızlıca tahliye edebilmenin bir yolu. Bu nedenle kiracıya sözleşme başlangıcında imzalatılıyor. Ancak Yargıtay sözleşme içeriğinde yer alan ve sözleşme ile aynı gün imzalatılan tahliye taahhüdünü geçerli kabul etmiyor" dedi. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan da, vatandaşlara, "Boş olan sözleşmeyi imzalamayın" uyarısı yaptı.

        KOCAELİ KİTAPLA BULUŞTU
        Türkiye'nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 2 yılın ardından kapılarını açtı. 12. Kocaeli Kitap Fuarı, 14-22 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK'nın yanı sıra toplam 673 etkinlikle kitap tutkunlarına tekrar 'merhaba' dedi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın bu yılki teması, edebiyatın temel taşlarından biri olan 'şiir' olarak belirlendi. Sanatedebiyat ve fotoğraf sanatı dalında çok sayıda esere ve sayısız ödüle sahip Prof. Dr. Nurullah Genç, fuarın onur konuğu olacak.

        GİZLİ AYIPTA ZAMAN AŞIMI YOK
        Bursa'da bir işadamının aldığı sıfır otomobil 3 yıl sonra seyir halindeyken aniden stop etti. Motor bloğunun pistonların vurması sonucu iki yerden delindiği belirlendi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da şu kararı verdi: "Motor arızasının üretim kaynaklı olduğu, gizli ayıp nedeniyle davalının ağır kusurlu olduğu ve ayıbın hile ile gizlendiğinin kabulü gerekmekte. Gizli ayıp nedeniyle davalının ağır kusurlu olması durumunda, ağır kusur veya hile ile ayıbın tüketiciden gizlenmesi halinde zaman aşımı süresinden yararlanılması mümkün değildir."

        YAYLA'NIN ARZINA 2.6 KAT TALEP
        Yayla Agro Gıda'nın halka arz sonuçları açıklandı. Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 11-12-13 Mayıs'ta gerçekleştirilen halka arz için bireysel ve kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların toplamda 2.64 katına denk gelen 187 milyon 667 bin 736 TL nominal değerli pay talebi geldi. Yayla Agro Gıda'nın 12,50 TL fiyatla halka arz edilen toplam 71 milyon TL nominal değerli payların tamamının satılmasıyla halka açıklık oranı yüzde 15.02, halka arz büyüklüğü 887 milyon 500 bin TL oldu. Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, "Artık halka açık ve çok ortaklı bir şirketiz" dedi.

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        Haberler Ekonomi Etiketlerde 'küçük yazı' ve 'yarım kilo' aldatmacası pazarlara da geldi
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