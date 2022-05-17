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    • Ekonomi
    • 17.05.2022 09:44
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    • 17.05.2022 09:44
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    0.99 konut kredisi başladı mı, ne zaman? 0.89 - 0.99 konut kredisi veren bankalar hangileri? 0. 89 - 0.99 konut kredisi hesaplama tablosu!

    0,89 ve 0,99 konut kredisi kampanyası hakkında aramalar hız kazandı. 0,89 ve 0,99 konut kredisi kampanyası kamu bankaları tarafından başlatılacak. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 0,89 ve 0,99 konut kredisine başvuru yapılabilecek. Konut kredisinden yararlanmak isteyenler kampanyanın başlayıp başlamadığını merak edip araştırıyor. Peki, 0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 0.89 - 0.99 konut kredisi kampanyası hangi bankalar tarafından verilecek? İşte merak edileneler ve 0. 89 - 0.99 konut kredisi hesaplama tablosu!

    takvim.com.tr
    0.99 konut kredisi başladı mı, ne zaman?

    0.99 konut kredisi ne zaman yürürlüğe girecek, krediler düştü mü ve 2022 kredi faizleri düşecek mi soruları gündeme geliyor. Peki, 0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 0.89 - 0.99 konut kredisi veren bankalar hangileri? 0. 89 - 0.99 konut kredisi hesaplama tablosu!

    YENİ DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

    0,89 ve 0,99 konut kredisi kampanyası kamu bankaları tarafından başlatılacak. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 0,89 ve 0,99 konut kredisine başvuru yapılabilecek.

    0,89 VE 0,99 KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI?

    Kamu bankaları tarafından konut kredisi kampanyası henüz başlatılmadı. Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...

    0,89 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

    İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankasına satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. İkinci paketin konut değeri 2 milyon liraya kadar olacak. 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin amacı döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik ediyor.

        0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

        İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi verilecek.

        Kredi tutarı: 100.000 TL
        Aylık taksit: 1.427
        Vade (Ay): 120
        Kredi faizi: 0,99
        Yıllık maliyet: 13,09
        Toplam geri ödeme (TL): 203.400

        Kredi tutarı: 200.000 TL
        Aylık taksit: 2.855
        Vade (Ay): 120
        Kredi faizi: 0,99
        Yıllık maliyet: 12.89
        Toplam geri ödeme (TL): 342.600 TL

        Kredi tutarı: 300.000 TL
        Aylık taksit: 4.283
        Vade (Ay): 120
        Kredi faizi: 0,99
        Yıllık maliyet: 12.82
        Toplam geri ödeme (TL): 513.960

        Kredi tutarı: 400.000 TL
        Aylık taksit: 5.711
        Vade (Ay): 120
        Kredi faizi: 0,99
        Yıllık maliyet: 12.78
        Toplam geri ödeme (TL): 685.320

        Kredi tutarı: 500.000 TL
        Aylık taksit: 7.138
        Vade (Ay): 120
        Kredi faizi: 0,99
        Yıllık maliyet: 12.76
        Toplam geri ödeme (TL): 856.560

        Kredi tutarı: 600.000 TL
        Aylık taksit: 8.566
        Vade (Ay): 120
        Kredi faizi: 0,99
        Yıllık maliyet: 12.75
        Toplam geri ödeme (TL): 1.027.920

        Kredi tutarı: 700.000 TL
        Aylık taksit: 9.994
        Vade (Ay): 120
        Kredi faizi: 0,99
        Yıllık maliyet: 12.74
        Toplam geri ödeme (TL): 1.199.280

        Kredi tutarı: 800.000 TL
        Aylık taksit: 11.422
        Vade (Ay): 120
        Kredi faizi: 0,99
        Yıllık maliyet: 12.73
        Toplam geri ödeme (TL): 1.370.640

        Kredi tutarı: 900.000 TL
        Aylık taksit: 12.850
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        Kredi faizi: 0,99
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        Aylık taksit: 14.277
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        Kredi faizi: 0,99
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            Kredi faizi: 0,99
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            Toplam geri ödeme (TL): 2.055.960

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            Vade (Ay): 120
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            Toplam geri ödeme (TL): 2.398.560

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            Vade (Ay): 120
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            Yıllık maliyet: 12.71
            Toplam geri ödeme (TL): 2.569.920

            Kredi tutarı: 1.600.000.000 TL
            Aylık taksit: 22.844
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.71
            Toplam geri ödeme (TL): 2.741.280

            Kredi tutarı: 1.700.000.000 TL
            Aylık taksit: 24.272
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.71
            Toplam geri ödeme (TL): 2.912.640

            Kredi tutarı: 1.800.000.000 TL
            Aylık taksit: 25.700
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.70
            Toplam geri ödeme (TL): 3.084.000

            Kredi tutarı: 1.900.000.000 TL
            Aylık taksit: 27.127
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.70
            Toplam geri ödeme (TL): 3.255.240

            Kredi tutarı: 2.000.000.000 TL
            Aylık taksit: 28.555
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.70
            Toplam geri ödeme (TL): 3.426.600
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            Haberler Ekonomi 0.99 konut kredisi başladı mı, ne zaman? 0.89 - 0.99 konut kredisi veren bankalar hangileri? 0. 89 - 0.99 konut kredisi hesaplama tablosu!
                SON DAKİKA