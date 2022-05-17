0.99 konut kredisi başladı mı, ne zaman? 0.89 - 0.99 konut kredisi veren bankalar hangileri? 0. 89 - 0.99 konut kredisi hesaplama tablosu!

0,89 VE 0,99 KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI?

Kamu bankaları tarafından konut kredisi kampanyası henüz başlatılmadı. Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...

0,89 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankasına satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. İkinci paketin konut değeri 2 milyon liraya kadar olacak. 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin amacı döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik ediyor.