Konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 artarak 133 bin 58 oldu

Son dakika haberi... Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,2 artışla 453 bin 121 olarak gerçekleşti.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 32 BİN 30 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %82,9 artış göstererek 32 bin 30 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,1 artışla 100 bin 372 oldu.
Nisan ayındaki ipotekli satışların, 7 bin 239'u; Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 724'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.
DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 101 BİN 28 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde diğer konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,9 artarak 101 bin 28 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %75,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,9 artışla 352 bin 749 oldu.
İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 36 BİN 421 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,7 artarak 36 bin 421 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %27,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,4 artışla 130 bin 858 olarak gerçekleşti.