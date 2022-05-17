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    • Ekonomi
    • 17.05.2022 10:16
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    • 17.05.2022 10:23
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    Konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 artarak 133 bin 58 oldu

    Konut satış rakamları açıklandı! Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 artarak 133 bin 58 oldu. Konut satışlarında İstanbul, 26 bin 330 konut satışı ve %19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 195 konut satışı ve %9,2 pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve %6,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25'er konut ile Ardahan ve Hakkari, 47 konut ile Bayburt oldu. İşte konut satış rakamlarından öne çıkan detaylar.

    Konut satış rakamları açıklandı!

    Son dakika haberi... Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,2 artışla 453 bin 121 olarak gerçekleşti.

    İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 32 BİN 30 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
    Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %82,9 artış göstererek 32 bin 30 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,1 artışla 100 bin 372 oldu.

    Nisan ayındaki ipotekli satışların, 7 bin 239'u; Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 724'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

    DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 101 BİN 28 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
    Türkiye genelinde diğer konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,9 artarak 101 bin 28 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %75,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,9 artışla 352 bin 749 oldu.

    İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 36 BİN 421 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
    Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,7 artarak 36 bin 421 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %27,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,4 artışla 130 bin 858 olarak gerçekleşti.

        İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 96 BİN 637 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
        Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %45,0 artış göstererek 96 bin 637 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %72,6 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,3 artışla 322 bin 263 olarak gerçekleşti.

        YABANCILARA NİSAN AYINDA 6 BİN 447 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
        Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %58,1 artarak 6 bin 447 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,8 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara izledi.

        ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI
        Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 152 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 905 konut ile İran, 714 konut ile Irak vatandaşları izledi.

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        Haberler Ekonomi Konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 artarak 133 bin 58 oldu
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