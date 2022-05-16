Yayla Agro Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Yayla halka arz sonuçları açıklandı mı? Yayla Gıda halka arz büyüklüğü...

YAYLA AGRO GIDA HAKKINDA

Temel gıda ve bakliyat sektörünün öncü şirketlerinden Yayla Agro Gıda; global vizyonu, modern tesisleri, teknoloji altyapısı, kalite ve Ar-Ge'ye verdiği önemle 1996'da başlayan global üretici ve marka yolculuğunu istikrarlı büyümeyle sürdürmektedir.

Ankara ve Mersin'de toplam 85.456 metrekarelik alan üzerine kurulu tesislere ve yıllık 957.600 ton – 34.560.000 hazır paket üretim kapasitesine sahip Yayla Agro Gıda; Fortune, Capital, Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi kurumların en büyükler sıralamalarında yer almakta, üretim kapasitesi ve pazar payında Türkiye'de lider konumda bulunmakta ve markette satılan her iki bakliyat ürününden biri Yayla Agro tarafından üretilmektedir.

BRC, Halal, Kosher, IFS, ISO gibi sertifikalarına sahip ürünlerini 81 ilde 65 bayi ve 60 binden fazla perakende noktasında sunan Yayla Agro Gıda, 100'den fazla ülkeyle dış ticaret ilişkisine sahiptir.

Geniş ürün yelpazesi yurtiçinde; A'la Çiftçi, İri DANEM ve Yunus markalarıyla raflarda yerini almaktadır. Yurt dışında ise Legurme markası ile ürünlerini sunmaktadır Legurme, Ticaret Bakanlığı TURQUALITY destek programınca desteklenen global marka adayımızdır.