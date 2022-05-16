Yayla Agro Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Yayla halka arz sonuçları açıklandı mı? Yayla Gıda halka arz büyüklüğü...

Ekonomi gündemini yakından takip edenler Yayla halka arz sonuçları açıklandı mı? Yayla Agro Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Nisan tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan ve halka arz için talep toplama tarihleri 11 12-13 Mayıs 2022 olarak belirlenenen Yayla Gıda'nın halka arz sonuçlarını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Yatırımcıla Yayla Gıda halka arz büyüklüğü hakkında bilgi edinmek istiyor, işte ayrıntılar...
YAYLA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilen Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı sonuçlanmıştır. Halka arz sonucunda 12,50 TL'den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 42.600.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 28.400.000 TL olmak üzere toplam 71.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır.
Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 14.691.163 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %20,69'una denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a, toplam 22.878.837 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %32,22'sine denk gelen paylar Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılar'a, 30.530.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %43,00'üne denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a ve 2.900.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %4,08'ine denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a dağıtılmıştır.
Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.