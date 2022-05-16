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    • Ekonomi
    • 17.05.2022 09:48
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    • 17.05.2022 09:48
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    Yayla Agro Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Yayla halka arz sonuçları açıklandı mı? Yayla Gıda halka arz büyüklüğü...

    Yayla halka arz sonuçları açıklandı mı? Yayla Agro Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Yayla Gıda halka arz büyüklüğü ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 22 Nisan tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan ve halka arz talep toplamanın 11 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiği Yayla halka arz sonuçları açıklandı. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Yayla halka arz sonuçları açıklandı mı?

    Ekonomi gündemini yakından takip edenler Yayla halka arz sonuçları açıklandı mı? Yayla Agro Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorularının yanıtlarını merak ediyor. 22 Nisan tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan ve halka arz için talep toplama tarihleri 11 12-13 Mayıs 2022 olarak belirlenenen Yayla Gıda'nın halka arz sonuçlarını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Yatırımcıla Yayla Gıda halka arz büyüklüğü hakkında bilgi edinmek istiyor, işte ayrıntılar...

    YAYLA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilen Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı sonuçlanmıştır. Halka arz sonucunda 12,50 TL'den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 42.600.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 28.400.000 TL olmak üzere toplam 71.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır.

    Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 14.691.163 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %20,69'una denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a, toplam 22.878.837 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %32,22'sine denk gelen paylar Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılar'a, 30.530.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %43,00'üne denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a ve 2.900.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %4,08'ine denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a dağıtılmıştır.

    Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

        Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 11-12-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcıya ait bilgiler aşağıda ve ekte yer almaktadır.

        YAYLA AGRO GIDA HAKKINDA

        Temel gıda ve bakliyat sektörünün öncü şirketlerinden Yayla Agro Gıda; global vizyonu, modern tesisleri, teknoloji altyapısı, kalite ve Ar-Ge'ye verdiği önemle 1996'da başlayan global üretici ve marka yolculuğunu istikrarlı büyümeyle sürdürmektedir.

        Ankara ve Mersin'de toplam 85.456 metrekarelik alan üzerine kurulu tesislere ve yıllık 957.600 ton – 34.560.000 hazır paket üretim kapasitesine sahip Yayla Agro Gıda; Fortune, Capital, Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi kurumların en büyükler sıralamalarında yer almakta, üretim kapasitesi ve pazar payında Türkiye'de lider konumda bulunmakta ve markette satılan her iki bakliyat ürününden biri Yayla Agro tarafından üretilmektedir.

        BRC, Halal, Kosher, IFS, ISO gibi sertifikalarına sahip ürünlerini 81 ilde 65 bayi ve 60 binden fazla perakende noktasında sunan Yayla Agro Gıda, 100'den fazla ülkeyle dış ticaret ilişkisine sahiptir.
        Geniş ürün yelpazesi yurtiçinde; A'la Çiftçi, İri DANEM ve Yunus markalarıyla raflarda yerini almaktadır. Yurt dışında ise Legurme markası ile ürünlerini sunmaktadır Legurme, Ticaret Bakanlığı TURQUALITY destek programınca desteklenen global marka adayımızdır.

        Yayla Agro, 2019'da European Business Awards'ın tarım ve gıda dalında Avrupa'nın en iyi markaları arasında yer almış ve Türkiye Ulusal Şampiyonu olarak seçilmiştir.

        Sektörünün ilk ve tek Ar-Ge merkezine sahip Yayla Agro Gıda, Türkiye'de bir ilk olan Yemek Hazır serisiyle pratik ve güvenle tüketebilecek ürünler sunuyor. Katkısız, koruyucusuz, ev yapımı tadında yemeklerin yer aldığı serinin tüm malzemeleri özenle seçilmekte soğuk zincire ihtiyaç duymayan BPA'sız ambalajları, içerisindeki yemeklerin besin değerini ve lezzetini 36 aya kadar korumaktadır. NielsenIQ BASES Çığır Açan İnovasyonlar 2021'de gıda kategorisinde ödül alan "Yemek Hazır" serisi için hazırlanan iletişim stratejisi, reklam ve pazarlama dünyasının en prestijli yarışması Effie 2021'in "Gıda" kategorisinde Gümüş Effie ödülünü kazanmıştır.
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