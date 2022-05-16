Yargıtay'dan sıfır otomobil için emsal karar! 10 yıl sonra sonuç netleşti

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, milyonlarca otomobil sahibini yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; sıfır otomobilin pistonlarının vurması sonucu motor bloğunun delinmesinin gizli ayıp niteliğinde olduğuna hükmetti.
İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgiye göre; Bursa'da bir işadamı 2009 senesinde sıfır bir otomobil aldı. Üç yıldır sorunsuz kullanılan otomobil, 2012 yılında seyir halindeyken aniden stop etti. Aracın yeniden çalışmaması üzerine çekici yardımı ile servise çektirilen otomobilde, servis incelemesi sonucunda motor bloğunun pistonların vurması sonucu iki yerden delindiği belirlendi. Servis onarımı tamamlayarak hasar bedelinin yüzde 60'ının davalı tarafından karşılanacağı bildirildi.
Aracı servisten çıkarmak için ödemek zorunda kaldığı 9 bin 737 TL'nin tahsilini isteyen işadamı Bursa 2. Ticaret Asliye Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davalıya gönderilen ihtarname ile ödenen bedelin iadesinin istendiğini, ancak davalı tarafından bir cevap verilmediğini ileri sürerek onarım bedelinden dolayı ödemek zorunda kaldığı paranın ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etti.