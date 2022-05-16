Türkiye'nin ihracatta rekor serisi hız kesmiyor! 250 milyar dolarlık yıl sonu hedefinin aşılması kesinleşti





SANAYİCİ TIKIR TIKIR ÇALIŞIYOR

Türkiye'nin sanayi sektörü 17 milyar 741 milyon dolarla geçen ay tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Sanayi grubunun ihracatı böylece nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.5 arttı. Türkiye'nin sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 75.9 olarak gerçekleşti. Sanayi bünyesinde yer alan 16 sektörden 7'sinin ihracatı nisanda tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yaptı. Bu dönemde tekstil ve hammaddeleri 995 milyon 49 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 314 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 2 milyar 41 milyon dolar, elektrik ve elektronik 1 milyar 401 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 501 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 569 milyon 249 bin dolar, iklimlendirme sanayii 637 milyon 272 bin dolarla rekor ihracata imza attı.