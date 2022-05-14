Türkiye'nin tarım ihracatı her geçen gün artıyor: 4 ayda 11.1 milyar doları aştı

Bu yıl Ocak'ta 2 milyar 558 milyon, Şubat'ta 2 milyar 773 milyon ve Mart'ta 3 milyar 30 milyon dolar tutarında dış satım yapan sektör, 8 milyar 374 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek ihracatını gerçekleştirmişti.