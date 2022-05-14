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    Türkiye'nin tarım ihracatı her geçen gün artıyor: 4 ayda 11.1 milyar doları aştı

    Türkiye'nin tarım ihracatı, Nisan'da 2 milyar 765 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, yılın 4 ayında da 2.5 milyar doların üzerinde tutunmayı başardı.

    İhracat 4 ayda 11.1 milyar doları aştı

    Türkiye'nin tarım ihracatı, Nisan'da 2 milyar 765 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, yılın 4 ayında da 2.5 milyar doların üzerinde tutunmayı başardı.

    Bu yıl Ocak'ta 2 milyar 558 milyon, Şubat'ta 2 milyar 773 milyon ve Mart'ta 3 milyar 30 milyon dolar tutarında dış satım yapan sektör, 8 milyar 374 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek ihracatını gerçekleştirmişti.

    Tarım ihracatının Nisan ayında Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 11.8 oldu. Tarım sektörünün dış satımı Ocak-Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.1 artarak 11 milyar 127 milyon dolara çıktı.

        Sektörlere göre ihracata bakıldığında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri Nisan ayında da liderliğini sürdürdü. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, bu dönemde 819 milyon 394 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

        REKORA İMZA ATTI
        Mobilya kağıt ve orman ürünleri sektörü ise 778 milyon 148 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.

        Bu sektörleri, 383 milyon 680 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 210 milyon 446 bin dolarla yaş meyve sebze, 207 milyon 225 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 139 milyon 387 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 126 milyon 825 bin dolarla fındık ve mamulleri, 52 milyon 441 bin dolarla tütün, 29 milyon 744 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 18 milyon 96 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri sektörleri izledi.

            9 SEKTÖR ARTIRDI
            Tarım bünyesindeki 10 sektörden 9'u ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre artırdı. En fazla artışı yüzde 36.7 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller kaydetti. Yüzde 33.9 ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, yüzde 31.4 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 19.8 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 17.4 ile süs bitkileri, yüzde 14.4 ile kuru meyve, yüzde 9.3 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, yüzde 4.5 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 0.1 ile tütün izledi.
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            Haberler Ekonomi Türkiye'nin tarım ihracatı her geçen gün artıyor: 4 ayda 11.1 milyar doları aştı
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