TCMB faiz beklentisi ne oldu? Faizler artacak mı, sabit mi kalacak? Mayıs 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayının ortalarından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının açıklanacağı tarih milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.Şimdi gözler bu ay yapılacak toplantıya çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte TCMB faiz beklentisi!
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00'te açıklanacak. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.
MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ
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