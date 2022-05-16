TCMB faiz beklentisi ne oldu? Faizler artacak mı, sabit mi kalacak? Mayıs 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayının ortalarından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının açıklanacağı tarih milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.Şimdi gözler bu ay yapılacak toplantıya çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte TCMB faiz beklentisi!