Dünya LUNA coin yatırımcılarının parasının buhar oluşunu konuşuyor! Luna Vakfı’nın elinde tuttuğu Bitcoinler bakın nereye aktarılmış

Kripto para piyasasında LUNA ve UST krizi devam ediyor. Terra ekosisteminin desteklenmesi amacıyla kurulan ve kar amacı gütmeyen Luna Vakfı tarafından UST'yi rezerv olarak destekleyebilmek için daha önce yapılan bir açıklamada 10 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alınacağı bildirilmişti.
Bu kapsamda Luna Vakfı ocak ve mayıs döneminde 3.5 milyar dolar değerinde 80 bin 394 adet Bitcoin satın almıştı.
LUNA VAKFI, BITCOIN'LERİ NE YAPTI?
Luna Vakfı tarafından değeri 1 dolar olarak teminat gösterilen UST'nin sabitliği 9 mayıs tarihinde bozuldu. Vakıf, UST'nin tekrardan 1 dolar seviyesine ulaşabilmesi için elindeki tüm Bitcoin'leri satmış ve bu durum lider coinin 26 bin dolar seviyelerine kadar düşmesini tetiklemişti.
Milliyet'te yer alan habere göre, Öte yandan kripto para analizi şirketi Elliptic, Luna Vakfı'nın elinde tuttuğu Bitcoin'lerin izini sürdü. Yapılan araştırmada Luna Vakfı'nın 9 Mayıs günü 52 bin 189 Bitcoin'i birkaç işlemle ABD merkezli kripto para borsası Gemini'de bulunan bir hesaba taşıdığı tespit edildi.