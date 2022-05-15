Dünya LUNA coin yatırımcılarının parasının buhar oluşunu konuşuyor! Luna Vakfı’nın elinde tuttuğu Bitcoinler bakın nereye aktarılmış

Bu kapsamda Luna Vakfı ocak ve mayıs döneminde 3.5 milyar dolar değerinde 80 bin 394 adet Bitcoin satın almıştı.

LUNA VAKFI, BITCOIN'LERİ NE YAPTI?

Luna Vakfı tarafından değeri 1 dolar olarak teminat gösterilen UST'nin sabitliği 9 mayıs tarihinde bozuldu. Vakıf, UST'nin tekrardan 1 dolar seviyesine ulaşabilmesi için elindeki tüm Bitcoin'leri satmış ve bu durum lider coinin 26 bin dolar seviyelerine kadar düşmesini tetiklemişti.