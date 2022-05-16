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    Portföy yönetim sektörü yüzde 86 büyüyerek 747 milyar TL'ye ulaştı

    2022 yılı ilk çeyreğinde portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fon büyüklüğü yüzde 86 büyüyerek, 747 milyat TL'ye ulaştı. İşte sizler için derlediğimiz 16 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Portföy yönetim sektörü yüzde 86 büyüdü

    2022 yılı ilk çeyreğinde portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fon büyüklüğü, 1 yılda yüzde 86 artarak 747 milyar liraya ulaştı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, yüzde 88'ini yatırım fonları ve emeklilik fonları gibi kolektif yatırım araçlarının oluşturduğu ve portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen portföyde, en hızlı büyüme yatırım fonlarında yaşandı.



    YÜZDE 107 ARTIŞ
    2021 yılı Mart sonunda 182 milyar lira olan portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen yatırım fonlarının portföyü, 1 yılda yüzde 107 artarak 378 milyar liraya ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, yatırım fonu yatırımcı sayısı ise 2021 yılı Mart sonuna kıyasla 97 bin kişi artarak bu yılın ilk çeyreğinde 3.2 milyonu aştı. Emeklilik yatırım fonları, son 1 yılda yüzde 62 büyüdü. 2021 yılı Mart sonunda 171 milyar lira olan emeklilik yatırım fonlarının portföyü, 2022 yılı Mart sonunda 277 milyar liraya çıktı.



    FİNANSAL VARLIKLAR 9 TRİLYONU AŞTI
    Yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları ilk çeyrekte yüzde 18.6 artarak 9.2 trilyon liraya çıktı. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin finansal varlıkları da yüzde 8.5 yükselerek 741 milyar lira oldu. Yerli yatırımcıların 2021 sonu itibarıyla 524 milyar 698 milyon lira olan pay senedi varlıkları, Mart sonunda yüzde 24 artışla 649 milyar 924 milyon liraya yükseldi. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının yaklaşık 344.3 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 305.6 milyar lirasının ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait olduğu görüldü.



        KONUT SEKTÖRÜYLE BULUŞUYOR
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında bugün konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle İstanbul'da ayrı ayrı toplantılar yapacak. Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında geçen hafta gıdadan hazır giyime, mobilya ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, çimentodan seramik ve yapı malzemeleri sektörlerine kadar farklı alanlardan temsilcilerle görüşmeler yapmıştı.

        AVRUPALI'NIN ROTASI TÜRKİYE
        Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine rağmen Türk turizmciler, Avrupa pazarındaki hareketlilikle iyi bir sezon bekliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, Avrupa'dan gelen turistlerle hareketliliğin başladığını belirterek, "İngiltere, Almanya, Hollanda ve Balkan ülkelerinden ciddi bir hareketlilik var" dedi.

        TÜKETİCİLERİ ALDATANA CEZA
        Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara yılın ilk 4 ayında 17 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı. Kurul, ilk 4 ayda incelediği 7 bin 57 dosyadan 668'ini kurallara aykırı bulurken, bunlardan 504'ü hakkında reklam durdurma, 164'ü için ise idari para ve durdurma cezaları verdi. Sosyal medya fenomenleri olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin reklam faaliyetlerine yönelik 12 dosya görüşülürken, 10'unda mevzuata aykırılık tespit edildi.

        EMEKLİLERE;'EK ARTIŞ' ÇAĞRISI
        Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına ek zam talebinde bulundu. Ocak-Nisan döneminde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 31.71 olduğuna dikkati çeken Ergün, "Temmuz ayındaki 6 aylık enflasyon zammı beklenmeden emeklilere ek zam yapılsın. Emeklilerimiz, hem aylıklara ek zam hem de ikramiyenin artırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan müjde bekliyor. Ek zam emeklilerimizi rahatlatacaktır" ifadesini kullandı.

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        Haberler Ekonomi Portföy yönetim sektörü yüzde 86 büyüyerek 747 milyar TL'ye ulaştı
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