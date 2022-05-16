Portföy yönetim sektörü yüzde 86 büyüyerek 747 milyar TL'ye ulaştı





KONUT SEKTÖRÜYLE BULUŞUYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında bugün konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle İstanbul'da ayrı ayrı toplantılar yapacak. Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında geçen hafta gıdadan hazır giyime, mobilya ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, çimentodan seramik ve yapı malzemeleri sektörlerine kadar farklı alanlardan temsilcilerle görüşmeler yapmıştı.



AVRUPALI'NIN ROTASI TÜRKİYE

Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine rağmen Türk turizmciler, Avrupa pazarındaki hareketlilikle iyi bir sezon bekliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, Avrupa'dan gelen turistlerle hareketliliğin başladığını belirterek, "İngiltere, Almanya, Hollanda ve Balkan ülkelerinden ciddi bir hareketlilik var" dedi.



TÜKETİCİLERİ ALDATANA CEZA

Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara yılın ilk 4 ayında 17 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı. Kurul, ilk 4 ayda incelediği 7 bin 57 dosyadan 668'ini kurallara aykırı bulurken, bunlardan 504'ü hakkında reklam durdurma, 164'ü için ise idari para ve durdurma cezaları verdi. Sosyal medya fenomenleri olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin reklam faaliyetlerine yönelik 12 dosya görüşülürken, 10'unda mevzuata aykırılık tespit edildi.



EMEKLİLERE;'EK ARTIŞ' ÇAĞRISI

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına ek zam talebinde bulundu. Ocak-Nisan döneminde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 31.71 olduğuna dikkati çeken Ergün, "Temmuz ayındaki 6 aylık enflasyon zammı beklenmeden emeklilere ek zam yapılsın. Emeklilerimiz, hem aylıklara ek zam hem de ikramiyenin artırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan müjde bekliyor. Ek zam emeklilerimizi rahatlatacaktır" ifadesini kullandı.

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