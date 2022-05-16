Portföy yönetim sektörü yüzde 86 büyüyerek 747 milyar TL'ye ulaştı

2022 yılı ilk çeyreğinde portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fon büyüklüğü, 1 yılda yüzde 86 artarak 747 milyar liraya ulaştı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, yüzde 88'ini yatırım fonları ve emeklilik fonları gibi kolektif yatırım araçlarının oluşturduğu ve portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen portföyde, en hızlı büyüme yatırım fonlarında yaşandı.
YÜZDE 107 ARTIŞ
2021 yılı Mart sonunda 182 milyar lira olan portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen yatırım fonlarının portföyü, 1 yılda yüzde 107 artarak 378 milyar liraya ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, yatırım fonu yatırımcı sayısı ise 2021 yılı Mart sonuna kıyasla 97 bin kişi artarak bu yılın ilk çeyreğinde 3.2 milyonu aştı. Emeklilik yatırım fonları, son 1 yılda yüzde 62 büyüdü. 2021 yılı Mart sonunda 171 milyar lira olan emeklilik yatırım fonlarının portföyü, 2022 yılı Mart sonunda 277 milyar liraya çıktı.
FİNANSAL VARLIKLAR 9 TRİLYONU AŞTI
Yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları ilk çeyrekte yüzde 18.6 artarak 9.2 trilyon liraya çıktı. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin finansal varlıkları da yüzde 8.5 yükselerek 741 milyar lira oldu. Yerli yatırımcıların 2021 sonu itibarıyla 524 milyar 698 milyon lira olan pay senedi varlıkları, Mart sonunda yüzde 24 artışla 649 milyar 924 milyon liraya yükseldi. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının yaklaşık 344.3 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 305.6 milyar lirasının ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait olduğu görüldü.