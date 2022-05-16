Milyarlarca dolarlık Bitcoin rezervine ne oldu? LUNA Vakfı'ndan flaş açıklama! UST ve LUNA dibe vurmuştu...

3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA BITCOIN SATILMIŞ

Luna Vakfı bugün sadece 313 adet Bitcoin rezervinin bulunduğunu açıkladı. Böylelikle 3.2 milyar dolar değerindeki Bitcoin rezervi 87 milyon dolara düştü. Vakıf toplamda 3 milyar dolardan fazla Bitcoin satışı gerçekleştirdi.

An itibarıyla Luna Vakfı'nın kripto para rezervi adet bazında şu şekilde: 313 BTC, 39 bin 914 BNB, 1 milyon 973 bin 554 AVAX, 1 milyar 847 milyon 79 bin 725 UST, 222 milyon 713 bin 7 LUNA.

Vakfın 7 Mayıs tarihinde adet bazında kripto para rezervi ise şöyleydi: 80 bin 394 BTC, 39 bin 914 BNB, 26 milyon 281 bin USDT, 23 milyon 555 bin USDC, 1 milyon 973 bin AVAX, 697 bin 344 UST, 1 milyon 691 bin LUNA.