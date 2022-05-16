Milyarlarca dolarlık Bitcoin rezervine ne oldu? LUNA Vakfı'ndan flaş açıklama! UST ve LUNA dibe vurmuştu...

Kripto para piyasası geçtiğimiz hafta tarihi bir çöküşe tanıklık etti. Terra ekosisteminin iki önemli dijital varlığı LUNA ve UST'de görülen sert düşüş hareketi piyasayı resmen allak bullak etti.
Luna Vakfı tarafından 1 dolar olarak teminat gösterilen UST, 9 Mayıs tarihinde sabitliğini kaybetmişti. Buna karşılık UST'nin tekrardan 1 dolar seviyesine çıkabilmesi için Luna Vakfı elinde tuttuğu Bitcoin'leri satmıştı.
BITCOIN, 1.5 YILIN DİBİNİ GÖRDÜ
Kısa süre içerisinde piyasada satış gören Bitcoin'lerin etkisiyle birlikte lider kripto para birimi 12 Mayıs'ta 26 bin 700 dolara inerek 1.5 yılın dibine inmişti. UST'nin sabitliğini kaybetmesi sonrası Luna Vakfı 9-10 Mayıs tarihlerinde rezerv olarak tuttuğu Bitcoin'leri ABD'li Gemini ve Binance borsalarına aktarmıştı.