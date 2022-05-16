Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'konut fırsatçılarına' uyarı: Müsamaha etmeyeceğiz

Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz."