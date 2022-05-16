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    • Ekonomi
    • 16.05.2022 15:42
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    • 16.05.2022 15:59
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'konut fırsatçılarına' uyarı: Müsamaha etmeyeceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldi. Fırsatçılara uyaran Nebati, "Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik." ifadelerini kullandı.

    Hazineden fırsatçılara uyarı!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'konut fırsatçılarına' uyarı geldi.

    Twitter üzerinden açıklama yapan Nebati, "Konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:

    "Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

    "FIRSATÇILIĞA KESİNLİKLE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİMİZ"
    Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik.

        Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz."
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