Maaşa göre konut kredisi hesaplama! Asgari ücrete ve emekli aylığına göre kredi limiti nasıl hesaplanır? Aylık maaşa göre kaç TL konut kredisi çekilir?

MAAŞA GÖRE KREDİ HESAPLAMA!

Konut kredisi için araştırma yapan vatandaşlar, maaş tutarlarına göre ne kadar kredi çekebileceklerini araştırıyorlar. Her ne kadarda faiz oranlarına göre bu limit değişiklik gösterse de genel olarak hesaplamalar şöyle;

Örneğin aylık 1.000 lira maaş olan ile 5.000 lira maaş alan arasında ciddi farklar bulunuyor. Kişinin aylık maaşı bin TL ise ödeyeceği kredi tutarı en fazla aylık 500 TL olabilir.

Bu rakamın aşılmasına kredi geri ödemesinde sıkıntıya düşüleceği endişesi ile izin verilmez. Bazı bankalarda bu oran yüzde 60 civarına kadar çıkabilmektedir.