2022 Sigaraya 9 lira zam mı gelecek? En ucuz sigara kaç TL olacak? SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 40 TL zam iddiaları doğru mu?

Mayıs ayında sigaraya tekrar zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda da sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son gelişmeler tiryakiler tarafından anbean takip ediliyor. Sosyal medyada dolaşan iddialarla birlikte binlerce kişi Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığına odaklandı. İddialara göre sigaraya 9 TL zam yapılacağı ileri sürülüyor. Ancak resmi açıklama henüz yapılmadı. Peki, 2022 Sigaraya 9 lira zam mı gelecek? En ucuz sigara kaç TL olacak? İşte merak edilenler!