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    • Ekonomi
    • 17.05.2022 09:47
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    • 17.05.2022 09:48
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    2022 Sigaraya 9 lira zam mı gelecek? En ucuz sigara kaç TL olacak? SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 40 TL zam iddiaları doğru mu?

    Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sık sık takip ediliyor ve fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz zamma dair açıklama gelmedi. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? 2022 Sigaraya 9 lira zam mı gelecek? En ucuz sigara kaç TL olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 2022 Sigaraya 9 lira zam mı gelecek?

    Mayıs ayında sigaraya tekrar zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda da sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son gelişmeler tiryakiler tarafından anbean takip ediliyor. Sosyal medyada dolaşan iddialarla birlikte binlerce kişi Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığına odaklandı. İddialara göre sigaraya 9 TL zam yapılacağı ileri sürülüyor. Ancak resmi açıklama henüz yapılmadı. Peki, 2022 Sigaraya 9 lira zam mı gelecek? En ucuz sigara kaç TL olacak? İşte merak edilenler!

    SİGARAYA YENİ ZAM YAPILACAK MI?

    Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği henüz belli olmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında anında son dakika gelişmesi olarak aktarılacaktır.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

    İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

    İşte yeni fiyat listesi;

    Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
    Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

    Bianca - 27,00 TL
    Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

    West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
    West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
    Imperial Classic Red - 26,00 TL

        Marlboro Roll 50: 27,00 TL

        Marlboro Edge: 27,00 TL

        Marlboro Touch: 28,00 TL

        Marlboro: 29,00 TL

        Parliament: 29,50 TL

        L&M: 25,50 TL

        Muratti: 27,00 TL

        Muratti BLU: 26,00 TL

        Lark: 26,00 TL

        Chesterfield: 25,50 TL

        Winston Slender: 26 TL

        Winston: 27 TL

        Camel: 26 TL

        LD: 25,5 TL

        Kent Blue: 24,00

        Kent Slims: 27 TL

        Samsun 24,00 TL

        Maltepe: 24,00 TL

        Viceroy: 24,00 TL

        Pall Mall: 24,00 TL
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        Haberler Ekonomi 2022 Sigaraya 9 lira zam mı gelecek? En ucuz sigara kaç TL olacak? SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 40 TL zam iddiaları doğru mu?
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