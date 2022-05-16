Çaya zam geldi mi? 16 Mayıs Çaykur, Filiz, Doğuş, Lipton, Ofçay zamlı çay fiyatları kaç lira oldu? Çaykur kuru çay fiyatları ne kadar oldu?

TÜİK'in enflasyon sepetinde çayın ağırlığı yüzde 0,5464 olarak gözüküyor. Buna göre yüzde 43,7'lik zammın manşet enflasyona etkisi 0,24 puan olarak hesaplanıyor. Zammın ay ortasında gelmesinden dolayı bu etki Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarında görülecek.