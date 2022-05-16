2022 1 dönem geçici vergi ne zaman verilecek? Geçici vergi 2022 ne zaman? Geçici vergi nedir, nasıl hesaplanır, hangi tarihlerde ödenir?

Mükellef ya da kurumlara tahakkuk ettirilen geçici verginin 3'er aylık kazançlar halinde ödenmemesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden kişi ve kurumlar vergi tutarından terkin edilir. Terkin edilen geçici vergi tutarına gecikme zammı uygulanır. Bu gecikme zammı vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarihe kadar yani; gelir vergisi mükellefleri için 1 Mart, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Nisan'a kadar belirlenir. Geçici vergi ödemesi beyan ve zamanları ise açık ve net şekilde yönetmelikte belirtilmiştir.

GEÇİCİ VERGİLER HANGİLERİDİR?

Diğer vergi türleri gibi geçici vergilerinde devlete beyan edilmesi gerekir. Mükellefler bilanço defteri, gelir tablosu, tutulan işletme defteri evrakları ile serbest kazanç defteri tutanların ise serbest kazanç bildiriminin olduğu dosyayla başvurularını gerçekleştirmesi sağlanır. Kurumlara verilen Geçici Vergi 3 ayda bir takip edilir.