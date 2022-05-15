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    • Ekonomi
    • 15.05.2022 09:46
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    • 15.05.2022 09:46
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    Tarım destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Tarımsal destek ödemeleri ne kadar? Tarım destek ödemeleri e-Devlet sorgulama!

    Tarımsal destek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci binlerce çiftçinin merak ettiği konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından duyuru yapan Kirişçi, yaklaşık 3,2 milyar lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin tarihini paylaştı. Peki Tarım destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2022? İşte Tarım destek ödemeleri e-Devlet sorgulama ekranı!

    TARIM DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilere destek amaçlı veriliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ödeme miktarını ve hesaplara yatacağı tarihi açıkladı. Peki Tarım destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2022? İşte Tarım destek ödemeleri e-Devlet sorgulama ekranı!

    TARIM DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL´lik tarımsal destekleme ödemeleri 14 Mayıs itibariyle başladı.

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 liralık tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

    TARIM DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Buna göre, yağlı tohumlu bitkiler desteği (pamuk, ayçiçeği, kanola, aspir) 2 milyar 963 milyon 2 bin 192 lira, katı organik gübre desteği 195 milyon 77 bin 205 lira, kırsal kalkınma desteği 8 milyon 900 bin 947 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 6 milyon 308 bin 817 lira, hububat-baklagil ve dane mısır desteği 2 milyon 13 bin 346 lira ve hayvan gen kaynakları desteği 1 milyon 374 bin 785 lira olarak belirlendi.

    Yapılan destekleme ödemeleriyle yılın ilk 5 ayında, 2022 yılı bitkisel üretim destekleri bütçesinin yüzde 91'inin ödemesi tamamlanacak.
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    Haberler Ekonomi Tarım destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Tarımsal destek ödemeleri ne kadar? Tarım destek ödemeleri e-Devlet sorgulama!
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