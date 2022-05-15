Dövizini TL’ye çevirene vergi istisnası! Dolar ve Euro’sunu TL’ye çeviren şirketler yılsonuna kadar...

Son dakika haberleri...Meclis'te yoğun mesai hız kesmeden devam ederken, Genel Kurul'un gündeminde bu hafta ekonomiye ilişkin kritik düzenleme olacak.
Meclis Genel Kurulu ekonomiye ilişkin düzenlemeyi bu hafta gündemine alacak. Düzenlemeye göre, bilançolarında görünen dövizi Türk Lirasına çeviren şirketler, vergi istisnasından yıl sonuna kadar yararlanabilecek.
TMSF'YE DEVREDİLEN ŞİRKETLERE YETKİ
TMSF tarafından kayyum atanan şirketlerin, varlıkları kısmen veya tamamen satılabilecek ya da feshiyle tasfiyesine karar verilebilecek. Teklif, bankalardaki mevduata sağlanan sigortanın kapsamını da genişletiyor.