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    • Ekonomi
    • 15.05.2022 13:17
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    • 15.05.2022 13:25
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    Dövizini TL’ye çevirene vergi istisnası! Dolar ve Euro’sunu TL’ye çeviren şirketler yılsonuna kadar...

    TBMM Genel Kurulu gündemi bu hafta ekonomi olacak. Ekonomiye ilişkin yeni düzenlemelerin konuşulacağı Meclis’te dövizini Türk Lirasına çeviren şirketlere vergi istisnası konuşulacak.

    Son dakika haberleri...Meclis'te yoğun mesai hız kesmeden devam ederken, Genel Kurul'un gündeminde bu hafta ekonomiye ilişkin kritik düzenleme olacak.

    Meclis Genel Kurulu ekonomiye ilişkin düzenlemeyi bu hafta gündemine alacak. Düzenlemeye göre, bilançolarında görünen dövizi Türk Lirasına çeviren şirketler, vergi istisnasından yıl sonuna kadar yararlanabilecek.

    TMSF'YE DEVREDİLEN ŞİRKETLERE YETKİ
    TMSF tarafından kayyum atanan şirketlerin, varlıkları kısmen veya tamamen satılabilecek ya da feshiyle tasfiyesine karar verilebilecek. Teklif, bankalardaki mevduata sağlanan sigortanın kapsamını da genişletiyor.

        Resmi kuruluşlar, kredi ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve katılım fonu TMSF tarafından sigortalanacak.

        Meclis'e sevk edilmesi beklenen düzenleme ise müsilajla mücadele teklifi olacak. Buna göre, Marmara Havzası'ndaki illere, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurma zorunluluğu getirilecek. Tesis kurma görevi belediyelere verilecek.

        Bu hafta Meclis'e sevk edilmesi beklenen düzenleme ilk olarak Çevre Komisyonunda ele alınacakç

        SİYASİ PARTİ LİDERLERİ KÜRSÜDE OLACAK
        Hafta içinde, siyasi partilerin grup toplantıları liderler mesajlarını grup kürsüsünden verecek.

        Başkan Erdoğan da, 18 Mayıs Çarşamba günü AK Parti grup toplantısında konuşacak.
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