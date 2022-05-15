Dövizini TL’ye çevirene vergi istisnası! Dolar ve Euro’sunu TL’ye çeviren şirketler yılsonuna kadar...

TMSF'YE DEVREDİLEN ŞİRKETLERE YETKİ

TMSF tarafından kayyum atanan şirketlerin, varlıkları kısmen veya tamamen satılabilecek ya da feshiyle tasfiyesine karar verilebilecek. Teklif, bankalardaki mevduata sağlanan sigortanın kapsamını da genişletiyor.