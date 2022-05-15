Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar ve piyasalar tarafından merakla beklenmeye başlandı. Peki, Mayıs 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz beklentisi ne oldu? Faizler artacak mı, sabit mi kalacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00'te açıklanacak. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.
MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ
26 Mayıs 2022
23 Haziran 2022