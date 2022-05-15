Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mücadele kapsamında konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle önemli zirve

Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında hafta içinde gıdadan hazır giyime, mobilya ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, çimentodan seramik ve yapı malzemeleri sektörlerine kadar farklı alanlardan temsilcilerle görüşmeler yapmıştı.

Tüm paydaşlarla tam uyum içinde koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Nebati, "Her platformda ifade ettiğimiz gibi fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin bir şekilde devreye alarak enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm küresel olumsuzluklara rağmen, toplumumuzun her kesimini korumak için firmalarımız ile eş güdüm içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ekonomik istikrarımızı daim kılmak ve milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.