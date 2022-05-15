Bağ-Kur’luya prim desteği! Bağ-Kur'lu sayılmayan esnafa tescil gündemde





GÜNDE 40 BİN TURİST

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Rusya- Ukrayna Savaşı'na rağmen bu yıl geçen yılkinden fazla turist ağırlayacaklarını söyledi. Antalya'nın turizmde dünyanın birçok ülke ve şehrinden daha iyi konumda olduğunu belirten Yazıcı, "Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz olmasaydı 2019 rakamlarını geçmeyi bekliyorduk. Geçen yıl 9 milyonu aşkın turist ağırlamıştık. Bu yıl geçen yılın rakamlarını aşacağız." dedi. Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının Antalya'daki turist kitlesinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğunu dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti: "Bu mevsimde hafta içi günlük 25 ila 30 bin, hafta sonu günlük 30 ila 40 bin turist girişimiz var."



DOĞALGAZA TEK GÜVENCE BEDELİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğalgaz aboneliğine başvuracaklar için yeni düzenlemeler getirdi. 2022 yılı için bin 158 lira olarak belirlenen abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının yapılması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilecek. Abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 eşit taksit yapılacak.



KOVİD HASTALARINA 31 MİLYAR LİRA

Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanı Cevdet Ceylan, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası, tedavi ve bakım hizmeti kapsamında 18 milyar lira olmak üzere toplam 31 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Ceylan, Kurumun geçen yıl 633 milyar lira gelir elde ettiğini belirterek, "Yılı 21 milyar liralık açıkla kapattı. Gelirin gideri karşılama oranı yüzde 97'ye ulaştı" dedi.

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