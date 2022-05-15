Bağ-Kur’luya prim desteği! Bağ-Kur'lu sayılmayan esnafa tescil gündemde

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal güvenlik alanıyla ilgili düzenleme yapılırken esnaf kesiminin unutulmaması gerektiğini belirtti. Palandöken, sıkıntıda olan esnafa özellikle sosyal güvenlik primlerinde tekrar bir yapılandırma imkanı tanınmasını istedi. Bendevi Palandöken, 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafa da bir defaya mahsus olmak üzere geriye dönük borçlanma hakkı verilmesini talep etti. Bendevi Palandöken açıklamasında şunları kaydetti: "Yeniden etkin bir yapılandırmayla taksit sayısı artırılarak ilk taksit en az 6 ay sonrasından başlamalı. Esnafımız nefes alırken, devletimiz de biriken borçları tahsil edebilecektir." Öte yandan Bağ-Kur'lular emeklilik için gerekli olan 9 bin prim günü şartının da SSK'lılar ile eşitlenmesini ve 7 bin güne düşürülmesini istiyor.
YAŞ ÇAY FİYATI 7 LİRA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 TL olarak açıkladı. Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı açılışında yaptığı konuşmada "Çay üreticilerine bugün burada 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının da müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130 üzerinde artışla 30 kuruşa çıkartıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek" dedi.
BALONLAR REKORA UÇUYOR
Kapadokya'da turizm sezonunun başlamasıyla sıcak hava balon turlarına artan ilgi, turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Bölgede, hava şartları elverişli olduğu günlerde 156 sıcak hava balonuyla günlük 3 bin turiste hizmet sunuluyor. Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler, bu yıl balon turuna katılan turist sayısında rekor beklediklerini söyledi. Dinler, 2022'de bütün yılların geride bırakılacağına inandığını vurguladı. Dinler, balon turuna katılacak turistlere yer bulmakta sıkıntı yaşamaması için ön rezervasyon tavsiye etti.