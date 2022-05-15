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    Bağ-Kur’luya prim desteği! Bağ-Kur'lu sayılmayan esnafa tescil gündemde

    Geçmişte vergi mükellefi olmasına rağmen Bağ-Kur’lu sayılmayan esnaf için tescil gündeme geldi. Bağ-Kur’lular ayrıca 9 bin gün olan primlerin de düşürülmesini istiyor. İşte sizler için derlediğimiz 15 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Bağ-Kur’luya prim desteği

    TESK Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal güvenlik alanıyla ilgili düzenleme yapılırken esnaf kesiminin unutulmaması gerektiğini belirtti. Palandöken, sıkıntıda olan esnafa özellikle sosyal güvenlik primlerinde tekrar bir yapılandırma imkanı tanınmasını istedi. Bendevi Palandöken, 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafa da bir defaya mahsus olmak üzere geriye dönük borçlanma hakkı verilmesini talep etti. Bendevi Palandöken açıklamasında şunları kaydetti: "Yeniden etkin bir yapılandırmayla taksit sayısı artırılarak ilk taksit en az 6 ay sonrasından başlamalı. Esnafımız nefes alırken, devletimiz de biriken borçları tahsil edebilecektir." Öte yandan Bağ-Kur'lular emeklilik için gerekli olan 9 bin prim günü şartının da SSK'lılar ile eşitlenmesini ve 7 bin güne düşürülmesini istiyor.



    YAŞ ÇAY FİYATI 7 LİRA
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 TL olarak açıkladı. Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı açılışında yaptığı konuşmada "Çay üreticilerine bugün burada 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının da müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130 üzerinde artışla 30 kuruşa çıkartıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek" dedi.



    BALONLAR REKORA UÇUYOR
    Kapadokya'da turizm sezonunun başlamasıyla sıcak hava balon turlarına artan ilgi, turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Bölgede, hava şartları elverişli olduğu günlerde 156 sıcak hava balonuyla günlük 3 bin turiste hizmet sunuluyor. Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler, bu yıl balon turuna katılan turist sayısında rekor beklediklerini söyledi. Dinler, 2022'de bütün yılların geride bırakılacağına inandığını vurguladı. Dinler, balon turuna katılacak turistlere yer bulmakta sıkıntı yaşamaması için ön rezervasyon tavsiye etti.



        GÜNDE 40 BİN TURİST
        Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Rusya- Ukrayna Savaşı'na rağmen bu yıl geçen yılkinden fazla turist ağırlayacaklarını söyledi. Antalya'nın turizmde dünyanın birçok ülke ve şehrinden daha iyi konumda olduğunu belirten Yazıcı, "Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz olmasaydı 2019 rakamlarını geçmeyi bekliyorduk. Geçen yıl 9 milyonu aşkın turist ağırlamıştık. Bu yıl geçen yılın rakamlarını aşacağız." dedi. Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının Antalya'daki turist kitlesinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğunu dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti: "Bu mevsimde hafta içi günlük 25 ila 30 bin, hafta sonu günlük 30 ila 40 bin turist girişimiz var."

        DOĞALGAZA TEK GÜVENCE BEDELİ
        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğalgaz aboneliğine başvuracaklar için yeni düzenlemeler getirdi. 2022 yılı için bin 158 lira olarak belirlenen abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının yapılması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilecek. Abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 eşit taksit yapılacak.

        KOVİD HASTALARINA 31 MİLYAR LİRA
        Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanı Cevdet Ceylan, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası, tedavi ve bakım hizmeti kapsamında 18 milyar lira olmak üzere toplam 31 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Ceylan, Kurumun geçen yıl 633 milyar lira gelir elde ettiğini belirterek, "Yılı 21 milyar liralık açıkla kapattı. Gelirin gideri karşılama oranı yüzde 97'ye ulaştı" dedi.

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        Haberler Ekonomi Bağ-Kur’luya prim desteği! Bağ-Kur'lu sayılmayan esnafa tescil gündemde
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