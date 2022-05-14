📣Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel indirimleri dikkat çekiyor! 📌📢Havlu kağıt 26,90 TL'den satışta! Yağ, çay, et, peynir, makarna fiyatları...

En çok ziyaret edilen ve kampanyaları yakından takip edilen Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel fiyat listesi merak konusu oluyor. Evinizin temel ihtiyaçlarını uygun fiyata almanız mümkün, yapılan kampanyalarla tek alışveriş poşeti yetmeyecek yanınıza birden fazla almanız gerekecek. Belirli tarihler arasında stoklarla sınırlı ürünleri satışa sunan Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel kataloğunu haberimizde derledik. Havlu kağıt 26,90 TL'den satışta, yağ, çay, et, peynir, makarna fiyatlarını içeriğimizden inceleyebilir, sonrasında size en yakın Tarım Kredi Kooperatifi Market şubesine gidebilirsiniz.