📣Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel indirimleri dikkat çekiyor! 📌📢Havlu kağıt 26,90 TL'den satışta! Yağ, çay, et, peynir, makarna fiyatları...

En çok ziyaret edilen ve kampanyaları yakından takip edilen Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel fiyat listesi merak konusu oluyor. Evinizin temel ihtiyaçlarını uygun fiyata almanız mümkün, yapılan kampanyalarla tek alışveriş poşeti yetmeyecek yanınıza birden fazla almanız gerekecek. Belirli tarihler arasında stoklarla sınırlı ürünleri satışa sunan Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel kataloğunu haberimizde derledik. Havlu kağıt 26,90 TL'den satışta, yağ, çay, et, peynir, makarna fiyatlarını içeriğimizden inceleyebilir, sonrasında size en yakın Tarım Kredi Kooperatifi Market şubesine gidebilirsiniz.
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET GÜNCEL KATALOG
Anadolu Makarna Çeşitleri: 3.95 TL
Çaykur Çay 500 Gr: 24,50 TL
Çaykur Rize Çay 1000 Gr: 41,90 TL
Ayçiçek Yağı 5 kg: 142,90 TL
Anadolu pirinç 33,90 TL
Hindi fileto 13,90 TL
Anadolu buğday unu 41,90 TL