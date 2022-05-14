Eşit mi oransal mı? Yayla Agro Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? Yayla halka arz ne zaman?

Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar Yayla halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Sermaya Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuru yapan ve başvurusu onaylanan Yayla Agro Gıda hakkında bilgiler yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Yayla Agro Gıda'nın yüzde 15 hissesinin halka arzının hangi tarihlerde talep toplayacağı merak edildi. Peki Yayla Agro Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar?
YAYLA AGRO GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
22 Nisan tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz için talep toplama tarihleri 11 12-13 Mayıs 2022 olarak belirlendi.
Talep toplama, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan şirketler birliği tarafından gerçekleştirilecek. Çıkarılmış sermayesinin 430 milyon TL'den 472 milyon 600 bin TL'ye çıkarılması nedeniyle arttırılacak 42 milyon 600 bin TL ve şirketin mevcut ortağı Hasan Gümüş'ün sahip olduğu 28 milyon 400 bin TL nominal değerli olmak üzere toplam 71 milyon TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 12.50 TL olarak belirlendi.