Tarımın geleceği masada! Bakan Nebati ve Bakan Kirişci'den çok önemli açıklamalar! Enflasyon ve destek mesajları





İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar

Ülkemizin tarım sektörü yüzde 28 oranında büyüdü. Çalışanların yüzde 17'si tarımda istihdam ediliyor. Yani 5 milyon kişi burada istihdam ediliyor.

"KREDİ VE TEŞVİK PAKETLERİMİZİ DEVREYE ALDIK"

Son 2 yıldır salgının etkileri tam biterken bir savaş başladı. Küresel salgın sürecinde tarım sektörümüz salgının olumsuz etkisine daha düşük derece de maruz kalmasına sebep olmuştur. Vatandaşlarımız krizden daha az etkilendi. Kredi ve teşvik paketlerimizi devreye aldık.

Tarım sektörünü iklim değişikliğine adapte edecek ve AB'deki politika değişikliğine uyumlu hale getireceğiz. Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Son 5 yılda 90 milyar lira tutarında tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdik.

2022 yılı için 25,8 milyar TL olarak belirlenen tarımsal destek bütçesine hububat üreticileri için 3,2 milyar destek ilave ederek 29 milyar TL'ye çıkardık.

Tarımsal üreticilerimize 4.6 milyar lira faiz desteği sağladık. Tarımsal üreticilere 9.8 milyar lira faiz desteği sağlamayı öngörüyoruz. Nisan ayı başında faiz destekli kredilerin tamamında üst limitleri yükselttik.

Küçük ölçekli üreticilerin yoğun kredi kullandığı başlıklardan 100 bin lira olan sıfır faizli kredi tutarı 200 bin liraya çıkarıldı.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Enflasyonu birlikte yeneceğiz. Hedefimiz enflasyonu tek haneye indirmek.