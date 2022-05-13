Tarımın geleceği masada! Bakan Nebati ve Bakan Kirişci'den çok önemli açıklamalar! Enflasyon ve destek mesajları

Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, "Dolaylı olarak kalite, miktar, kadının istihdamı, gencin istihdamı gibi konularda sağladığımız destekler Türkiye'de tarım sektörünü çok çok önemli düzeylere ulaştırdı." dedi. Bakan Nebati ise "Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Son 5 yılda 90 milyar lira tutarında tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdik." dedi.
İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar
Ülkemizin tarım sektörü yüzde 28 oranında büyüdü. Çalışanların yüzde 17'si tarımda istihdam ediliyor. Yani 5 milyon kişi burada istihdam ediliyor.
"KREDİ VE TEŞVİK PAKETLERİMİZİ DEVREYE ALDIK"
Son 2 yıldır salgının etkileri tam biterken bir savaş başladı. Küresel salgın sürecinde tarım sektörümüz salgının olumsuz etkisine daha düşük derece de maruz kalmasına sebep olmuştur. Vatandaşlarımız krizden daha az etkilendi. Kredi ve teşvik paketlerimizi devreye aldık.
Tarım sektörünü iklim değişikliğine adapte edecek ve AB'deki politika değişikliğine uyumlu hale getireceğiz. Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Son 5 yılda 90 milyar lira tutarında tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdik.
2022 yılı için 25,8 milyar TL olarak belirlenen tarımsal destek bütçesine hububat üreticileri için 3,2 milyar destek ilave ederek 29 milyar TL'ye çıkardık.
Tarımsal üreticilerimize 4.6 milyar lira faiz desteği sağladık. Tarımsal üreticilere 9.8 milyar lira faiz desteği sağlamayı öngörüyoruz. Nisan ayı başında faiz destekli kredilerin tamamında üst limitleri yükselttik.
Küçük ölçekli üreticilerin yoğun kredi kullandığı başlıklardan 100 bin lira olan sıfır faizli kredi tutarı 200 bin liraya çıkarıldı.
ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI
Enflasyonu birlikte yeneceğiz. Hedefimiz enflasyonu tek haneye indirmek.
TARIM EKOSİSTEMİ BULUŞMASI
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması ile Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Bakan Kirişci'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Ülkemizi Güvenli Liman olarak görüp kendine bu ülkeyi yer yurt edinenlerin sayısı 5 milyon. 2002'de 15 milyon olan turist sayısı pandemi öncesi rakamları esas alırsak 52 milyona çıkmıştı. 60-70-80 olmaması için bir sebep yok, bu tren bizi oralara taşıyacaktı. 30 milyar dolara dayanmış dış ticaretimiz var. Artan refah seviyesine rağmen, geçici statüsündeki mültecileri, ihracatıyla yurt dışındakileri doyuran üreticilerimiz var.
ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. Bu rakamlar durup dururken katlanmadı. Genel müdürümüz verilen tarımsal destekleri söyledi. Dikkatinizi çekmek isterim. Bunun neredeyse yüzde 50'den fazlası yüzde 5'in sübvanse edilerek yüzde 5'lere çekilmiş 0'la 5 arasında. Adeta üreticilerimize sıfır faizli kredi dağıtılmış. Gerçekten tarım sektörüne sağlanan finansal destek çok çok önemli. 1.8 milyar lira olan tarımsal destekler 30 milyara dayandı.
Bu bizim doğrudan verdiğimiz destekler. Dolaylı olarak kalite, miktar, kadının istihdamı, gencin istihdamı gibi konularda sağladığımız destekler Türkiye'de tarım sektörünü çok çok önemli düzeylere ulaştırdı.
Daha iyiyi yapmak biz yöneticilerin, bakan ve hükümetimizin görevidir. Unutmayalım ki Türkiye dünyadan kendini soyutlayabilecek bir durumda değildir. Akaryakıtı ithal eden bir ülke. Gübreyi doğal gazdan elde ettiğimiz için yine dışa bağımlılığımız var. Tarımsal ilaçlar konusunda da neredeyse bizim maliyetimizin yüzde 65-70'ini oluşturan kısmı dışarıyla ilgili.
Rusya-Ukrayna savaşı şu tarihte bitecek diyen var mı? Yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde süreç yönetimi son derece bizi bu yaşananlardan olabildiğinde az etkilenen ülkeler statüsüne koydu. Ukrayna'nın büyükelçisi geldi. Allah düşmanımıza vermesin denir. Bunlarla düşmanlığımız söz konusu değil. Ülkemizden olan talepleri acınası haldeydi.