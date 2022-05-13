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    • Ekonomi
    • 14.05.2022 10:10
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    • 14.05.2022 10:10
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    Eşit mi oransal mı? Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı...

    Sun Tekstil halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Sun Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuran ve başvurusu onaylanan Sun Tekstil hakkında bilgiler özellikle yatırımlarını bu yönde yapmak isteyenler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr

    Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde Sun Tekstil halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı sorularının yanıtları araştırılıyor. Yatırımcılar Halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Sun Tekstil hakkında bilgi edinmek istiyor ve hem halka arz süreci hem de şirket profiline dair detayları haberimizde bulabilir. Peki Sun Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...

    SUN TEKSTİL HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Sun Tekstil hisseleri için talep toplama işlemleri 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

    SUN TEKSTİL HİSSE FİYATI NE KADAR?

    Sun Tekstil halka arz pay fiyatı 26 TL olarak belirlendi. Türkiye'nin en büyük tekstil şirketlerinden biri olan Sun Tekstil, İSO 500'de 272'nci sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası 100 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına göre de 22'nci sırada yer alıyor.

        SUN TEKSTİL HAKKINDA

        1987 yılında kurulan Sun Tekstil, hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteren global markalar için kadın giyim koleksiyonları tasarlıyor, üretiyor, tedarik ediyor ve satışını gerçekleştiriyor. İzmir Torbalı ve Manisa'da bulunan modern üretim tesisleri, İzmir'in yanı sıra İngiltere'nin Londra ve Leicester ile İspanya'nın La Coruna şehirlerinde bulunan 4 tasarım ofisi ve 1700 kişiyi aşan nitelikli personeliyle global ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini yürütüyor.

        Sun Tekstil, kendisine bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla da yuvarlak örme kumaş üretiyor ve kumaş koleksiyonlarının satışını gerçekleştiriyor. Ekoten Tekstil, İSO İkinci 500'de 216'ncı sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası 100 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında ise 61'inci sırada yer alıyor.
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