Eşit mi oransal mı? Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı...

Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde Sun Tekstil halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı sorularının yanıtları araştırılıyor. Yatırımcılar Halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Sun Tekstil hakkında bilgi edinmek istiyor ve hem halka arz süreci hem de şirket profiline dair detayları haberimizde bulabilir. Peki Sun Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...