Eşit mi oransal mı? Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı...

Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde Sun Tekstil halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı sorularının yanıtları araştırılıyor. Yatırımcılar Halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Sun Tekstil hakkında bilgi edinmek istiyor ve hem halka arz süreci hem de şirket profiline dair detayları haberimizde bulabilir. Peki Sun Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...
SUN TEKSTİL HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sun Tekstil hisseleri için talep toplama işlemleri 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.
SUN TEKSTİL HİSSE FİYATI NE KADAR?
Sun Tekstil halka arz pay fiyatı 26 TL olarak belirlendi. Türkiye'nin en büyük tekstil şirketlerinden biri olan Sun Tekstil, İSO 500'de 272'nci sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası 100 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına göre de 22'nci sırada yer alıyor.