Otomotivde en fazla ihracatı İstanbul yaptı: İlk sırada Almanya var!

TİM verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbul otomotiv endüstrisi, geçen ay 690 milyon 247 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kocaeli 634 milyon 734 bin dolarla ikinci ve Bursa 494 milyon 723 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 431 milyon 332 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 112 milyon 379 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.