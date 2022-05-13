Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyebiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Bakan Nebati, "Konut sektörüne yönelik açıkladığımız 3 destekle hem konut arzını artırıyoruz hem de vatandaşlarımızın uygun finansman olanaklarıyla konut sahibi olmalarını sağlıyoruz" dedi.

"KONUT PAKETİ ÖNCESİ SATIŞ FİYAT VERİLERİNİ TEK TEK TESPİT ETTİK"

Nebati, ucuz kredi paketi açıklanmadan önceki internet üzerindeki bireyseller de dahil olmak üzere satış fiyatları ve ilanların tek tek belirlendiğini belirterek, "Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi" bilgisini paylaştı.

"ASTRONOMİK FİYAT ARTIŞI YAPANLAR BİLSİNLER Kİ ENSELERİNDEYİZ"

Nebati, konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışlarıyla suistimal edildiğini aktararak, "Kısa günün karıdır diyerek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz, göz yummayacağız. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz" diye konuştu.

"BÜYÜME İLK ÇEYREKTE YÜZDE 6-7 ARASINDA GERÇEKLEŞEBİLİR"

Ayrıca Nebati, veriler büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ettiğini söyledi.