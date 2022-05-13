SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi

"SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYANLAR 150 LİRA ÖDEYEREK SAĞLIK YARDIMLARINA ULAŞABİLİRLER"

SGK reformundan sonra yapılan en önemli düzenlemelerden birinin de Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili düzenleme olduğuna işaret eden Ceylan, nüfusun yüzde 99,5'inin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındığını belirtti.

Ceylan, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların da ayda 150 lira ödemesiyle hem kendileri hem de eş ve çocuklarının sağlık yardımlarına ulaşabildiğini ifade etti.

41 bin 680 sağlık hizmeti sunucusu vasıtasıyla hizmetleri vatandaşlara sunmaya çalıştıklarını aktaran Ceylan, "2021 yılında sağlık hizmeti sunucularına 864 milyon başvuru yapıldı, bu kapsamda 177 milyar liralık sağlık harcaması gerçekleştirildi." diye konuştu.