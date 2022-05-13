Son dakika: Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge, EYT ve temmuz zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde." ifadelerini kullandı.
Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı Temmuz ayında yapılacak zamları bekliyor. Zam oranıyla ilgili ipuçları gelmeye davam ederken, ek artış da gündemdeki yerini koruyor. 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. 6 Aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memur ve memur emeklilerinin de toplu sözleşme zammı haricinde alacakları enflasyon farkını belirleyecek.