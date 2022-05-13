Son dakika: Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge, EYT ve temmuz zammı açıklaması

FARKLI HESAPLAR GÜNDEMDE

Enflasyon artışı ve toplu sözleşme zammı haricinde emekliler ve memurlar için Ocak ayında yapılan ek artışa benzer bir sosyal refah desteği de gündemde. Buna göre üç formül de öne çıkıyor. Öncelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'ta 2.500 TL'ye çıkartılan taban maaşlarının artırılması bir formül olarak duruyor. Bunun dışında yine tüm emeklilere seyyanen zam yapılması da düşünülüyor. Bir başka formüle göre ise memur ve memur emeklileri için belirlenen yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammının yükseltilmesi. Bu formüller ayrı ayrı uygulanabileceği gibi hepsi de aynı anda gündeme gelebilir.

EN AZ MAAŞ 4 BİN TL Mİ OLUYOR?

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taban maaşın artacağını söyledi. Bakan Bilgin şunları ifade etti: "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Bin 100 liralık bayram ikramiyesini biz 400 lira artırmış olsaydık bunun maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Maliyet daha fazla ama daimi olacak. Her aya yansıyacak. Yaklaşık 800 bin kişilik bir kesimi ilgilendirecek."