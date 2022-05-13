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    • Ekonomi
    • 13.05.2022 08:54
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    • 13.05.2022 09:01
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    Mercedes 300 bin aracını geri çağırıyor! Model yılları belli oldu

    Dünyanın en büyük otomobil markalarından Mercedes-Benz, ABD'de 292 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı. Araçların frenleme mekanizmasında sıkıntı olduğu belirtilirken, 2006-2012 yılları arasında bazı modelleri kapsadığı aktarıldı.

    Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı

    Alman otomobil üreticisi araçları geri çağırma kararı aldı. Mercedes ayrıca araç sahiplerinin servise gidebilmeleri için ücretsiz çekici hizmeti sunacağını da ifade etti.

    ÜCRETSİZ ÇEKİCİ HİZMETİ VERİLECEK
    Mercedes ayrıca araç sahiplerinin servise gidebilmeleri için ücretsiz çekici hizmeti sunacağını da ifade etti.

    HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?
    Mercedes-Benz, ABD'deki 292.000'den fazla aracın sahibine, frenlerin arızalanmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle sürüşü bırakma uyarısında bulundu.

    AP'nin haberine göre; geri çağırma, 2006'dan 2012 model yıllarına kadar belirli ML, GL ve R-Class araçlarını kapsıyor.

        "SERT FRENDE ARAÇLAR DURMAYABİLİR"
        Mercedes yaptığı açıklamada, nadir durumlarda sert frenlemenin hidroforda mekanik hasara yol açabileceğini ve araçların fren pedalıyla durdurulmasının mümkün olamayabileceğini açıkladı.

        GEREKİRSE ÖDÜNÇ ARAÇ VERİLECEK
        Şirketten yapılan açıklamada, onarımların hemen yapılamaması durumunda bayilerin araç sahiplerine ödünç araba bulma konusunda yardımcı olacağı belirtildi.

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