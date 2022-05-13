Binance LUNA BUSD işlemleri devam ediyor mu? LUNA coin delist mi oldu, sıfırlanır mı? Delist olan coin nasıl çekilir?

Terra Luna coin hakkında aramalar gün geçtikçe artıyor. Adını sıkça duyduğumuz Terra Luna 120 dolar ile zirveyi görmesinin ardından beklenmedik bir şekilde 9 dolar seviyelerine düşerek 3 milyar dolara kadar indi. Yatırımcılar büyük bir şoka uğrarken düşüşün ardından ilk olarak LUNA ile vadeli işlemleri kaldıran (Delist) Binance oldu. Peki, LUNA coin delist mi oldu, işlemden kaldırıldı mı? LUNA BUSD işlemleri devam ediyor mu? Delist olan coin nasıl çekilir? İşte merak edilenler!
BINANCE'DAN 'DELIST' GELDİ
Düşüşün ardından ilk olarak LUNA ile vadeli işlemleri kaldıran (Delist) Binance, daha sonra LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR işlemleri kaldırdı.
DELİST NE DEMEK?
Delist, listeden çıkarmak anlamına gelen bir kelimedir. Geleneksel borsalarda ve kripto para işlem platformlarında listelenen herhangi bir varlığın işlemden çıkarılması durumunda kullanılır.
KRİPTO PARALARDA NELER OLDU?
Kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin (BTC) 6 ay önce 10 Kasım 2021'de 69 bin doları görerek tarihi zirvesini yaptı. O dönemde kripto paralarda piyasa hacmi 3 trilyon doları aşmış, 'Bitcoin 100 bin dolar olacak, 200 bin dolar olacak, merkeziyeti olan paralar son buluyor' söylemleri dikkat çekmişti. Ancak işler hiç de söylenildiği gibi gitmedi...