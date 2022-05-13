Turizm ve imalata vergi muafiyeti: 1 milyon işletme nefes aldı



VERGİ DAİRESİNE BAŞVURULMALI

İnşaat işlerine ilişkin alınan makine, araç-gereç ve tefrişatı (yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi) bu istisna kapsamında değerlendirilmiyor. İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesinden istisna belgesi alabilir. Sabah'ta yer alan habere göre, başvuruda bulunan mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin, hazırlanan projeye uygun olarak elektronik ortamda sisteme girilmesi gerekiyor. Vergi dairesince gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetle sınırlı olmak üzere istisna belgesi veriliyor.

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