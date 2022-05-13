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    • Ekonomi
    • 13.05.2022 09:11
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    • 13.05.2022 09:18
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    3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik tarımsal destekleme ödemeleri başladı

    Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

    Destek ödemeleri başladı! Hesapları kontrol edin

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, çiftçilere müjdeyi verdi. Bakan Kirişçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.


    Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 2 milyar 963 milyon 2 bin 192 lira, Katı Organik Gübre Desteği 195 milyon 77 bin 205 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 8 milyon 900 bin 947 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 6 milyon 308 bin 817 lira, Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği 2 milyon 13 bin 346 lira, Hayvan Gen Kaynakları Desteği 1 milyon 374 bin 785 lira oldu.



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    Haberler Ekonomi 3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik tarımsal destekleme ödemeleri başladı
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