3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik tarımsal destekleme ödemeleri başladı





Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 2 milyar 963 milyon 2 bin 192 lira, Katı Organik Gübre Desteği 195 milyon 77 bin 205 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 8 milyon 900 bin 947 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 6 milyon 308 bin 817 lira, Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği 2 milyon 13 bin 346 lira, Hayvan Gen Kaynakları Desteği 1 milyon 374 bin 785 lira oldu.





