Sabit coin TerraUSD işlemden kaldırıldı mı? Delist ne demek? Delist olan coin nasıl kurtarılır? TERRA UST DELİST Mİ OLDU?

Kripto para piyasasında TerraUSD (UST) ve LUNA depremi yaşanıyor. Terra ekosisteminin sabit coini TerraUSD, 0,35 dolara kadar geriledi. Kripto paralardaki sert düşüş yatırımcılarını şoke etti. Bitcoin'e yatırım yapan bir çok kişinin parasının buhar olmasına neden oldu. Peki TERRA UST DELİST Mİ OLDU? Sabit coin Terra USD işlemden kaldırıldı mı? Binance Terra USD işlemleri devam ediyor mu? Delist ne demek? Delist olan coin nasıl çekilir, kurtarılır? İşte merakla araştırılan soruların yanıtları...
TERRA UST DELİST Mİ OLDU, İŞLEMDEN KALDIRILDI MI?
SON DAKİKA! Bitcoin (BTC) ve kripto paralarda büyük deprem meydana geldi. Bitcoin, 24 bin 500 dolar seviyesine kadar çekildi ve yüzde 64 değer kaybetti.
Fed ve ECB tarafından gelen açıklamalarla baskı gören Bitcoin ve kripto para piyasasında Terra Luna Coin şoku ile 'Güvenilirlik' hikayesi resmen ortadan kalktı.
Bunların yanı sıra LUNA Coin dünyada birçok borsada listeden kaldırıldı.
BINANCE'DAN 'DELIST' GELDİ
Düşüşün ardından ilk olarak LUNA ile vadeli işlemleri kaldıran (Delist) Binance, daha sonra LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR işlemleri kaldırdı.
LUNA/BUSD işlemleri ise hala devam ediyor.
ETHEREUM DA TIRMANIŞA GEÇTİ
Piyasadaki düşüşten en az etkilenen büyük kripto paralardan olan Ethereum da toparlanmanın etkisi ile yüzde 10'un üzerinde değer kazandı. Ethereum 2 bin 100 dolar civarından işlem görüyor.
RIPPLE DA YEŞİLE DÖNDÜ
Bir dönem değeri 2 doları aşan ve kripto piyasalarda en çok işlem gören kripto paralardan olan Ripple (XRP) de yükselişe geçti. Krizin etkisiyle 0,32 dolara kadar gerileyen XRP, yüzde 20'ye yaklaşan yükseliş oranıyla 0,44 dolara ulaştı.