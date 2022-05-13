Sabit coin TerraUSD işlemden kaldırıldı mı? Delist ne demek? Delist olan coin nasıl kurtarılır? TERRA UST DELİST Mİ OLDU?

Kripto para piyasasında TerraUSD (UST) ve LUNA depremi yaşanıyor. Terra ekosisteminin sabit coini TerraUSD, 0,35 dolara kadar geriledi. Kripto paralardaki sert düşüş yatırımcılarını şoke etti. Bitcoin'e yatırım yapan bir çok kişinin parasının buhar olmasına neden oldu. Peki TERRA UST DELİST Mİ OLDU? Sabit coin Terra USD işlemden kaldırıldı mı? Binance Terra USD işlemleri devam ediyor mu? Delist ne demek? Delist olan coin nasıl çekilir, kurtarılır? İşte merakla araştırılan soruların yanıtları...