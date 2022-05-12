Almanya'da tarım ürünleri fiyatlarında tarihi yükseliş! 1961’den bu yana en kötü tablo

Destatis açıklamasında, "Tahıl fiyatlarındaki yüksek artışın en önemli nedeni, Ukrayna'daki savaşın bir sonucu olarak arz sıkıntısı oldu. Bununla, Almanya'da ve yurt dışında yüksek talep ile küresel pazarda zaten gergin olan durum bir kez daha ciddi şekilde kötüleşti." ifadesine yer verildi.

Verilere göre, patateste düşük hasat ve baz etkisiyle yüzde 91,7 artış olması dikkati çekerken, süt fiyatında yüzde 33,3 artış görüldü.