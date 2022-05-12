Almanya'da tarım ürünleri fiyatlarında tarihi yükseliş! 1961’den bu yana en kötü tablo

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) mart ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, tarım ÜFE martta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,7 arttı. Tarım ÜFE'de aylık artış da yüzde 15,1 oldu.
Bu artışın, verilerin tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana fiyatlardaki en güçlü yıllık yükseliş olduğu belirtilen açıklamada, "Bitkisel ürünlerin fiyatları Mart 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 daha yüksek oldu. Hayvansal ürünlerin fiyatları da yıllık yüzde 29,5 arttı." denildi.
Bitkisel ürünlerdeki fiyat artışında Temmuz 2020'den bu yana artan tahıl fiyatlarının etkisinin de etkili olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, Mart 2022'de tahıl fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,2 daha yüksek olduğu aktarıldı.